С карты Пермского края исчезнут деревня и поселок

14 сентября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Жители заброшенных деревень получили новое жилье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администраций Гайнского округа в Пермском крае предлагает упразднить деревню Шипицыно, которая находится в районе Крайнего Севера. А власти Краснокамска хотят ликвидировать поселок Железнодорожная будка. В обоих населенных пунктах никто не проживает. Соответствующие законопроекты размещены в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания. «Шипицыно Гайнского округа подлежит исключению из реестра административно-территориальных единиц Пермского края. В рамках реализации мероприятий по переселению жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов в период 2021-2022 пять семей (12 человек) из Шипицыно были переселены», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Все жители переехали в Гайны. Деревня расположена в 40 км от райцентра. Поселок Железнодорожная будка 1403 км входил в состав Оверятского поселения Краснокамского округа. Он был создан для семей, которые трудились в РЖД и обслуживали участок путей. В нем проживали всего три человека: один скончался, двум другим выделили жилье в других населенных пунктах. Законопроект будет рассмотрен на сентябрьском заседании заксобрания. Ранее URA.RU сообщало, что в Юрлинском округе планируется упразднить деревни, где живет 200 человек.

Администраций Гайнского округа в Пермском крае предлагает упразднить деревню Шипицыно, которая находится в районе Крайнего Севера. А власти Краснокамска хотят ликвидировать поселок Железнодорожная будка. В обоих населенных пунктах никто не проживает. Соответствующие законопроекты размещены в едином виртуальном кабинете депутата заксобрания. «Шипицыно Гайнского округа подлежит исключению из реестра административно-территориальных единиц Пермского края. В рамках реализации мероприятий по переселению жителей Пермского края из труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов в период 2021-2022 пять семей (12 человек) из Шипицыно были переселены», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Все жители переехали в Гайны. Деревня расположена в 40 км от райцентра. Поселок Железнодорожная будка 1403 км входил в состав Оверятского поселения Краснокамского округа. Он был создан для семей, которые трудились в РЖД и обслуживали участок путей. В нем проживали всего три человека: один скончался, двум другим выделили жилье в других населенных пунктах. Законопроект будет рассмотрен на сентябрьском заседании заксобрания. Ранее URA.RU сообщало, что в Юрлинском округе планируется упразднить деревни, где живет 200 человек.