В ХМАО по инициативе Путина появится новый молодежный центр

14 сентября 2023 в 13:51 Размер текста - 17 +

Идею центров компетенций молодежи выдвинул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU В ХМАО появится федеральный центр компетенций по молодежной политике. Центр начнет функционировать уже в 2024 году, сообщила губернатор округа Наталья Комарова в своем telegram-канале. Инициатором создания такого рода центров выступил президент России Владимир Путин. «Подведены итоги Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов РФ по инициативе президента России Владимира Путина. Наш проект „Добрино“ —в числе 11 регионов-победителей. Свою деятельность центр начнет уже в 2024 году, полностью строительство завершится к концу 2025 года. К 2026 году планируем вовлечь 10,3 тысячи молодых людей, реализовать более 700 инициатив», — рассказала Комарова. Центр компетенций откроют на базе отдыха «Добрино» в Ханты-Мансийском районе. В этом пространстве молодые жители ХМАО смогут повышать свои навыки, а также объединяться в сообщества и создавать совместные проекты.

В ХМАО появится федеральный центр компетенций по молодежной политике. Центр начнет функционировать уже в 2024 году, сообщила губернатор округа Наталья Комарова в своем telegram-канале. Инициатором создания такого рода центров выступил президент России Владимир Путин. «Подведены итоги Всероссийского конкурса по созданию круглогодичных центров компетенций по молодежной политике среди субъектов РФ по инициативе президента России Владимира Путина. Наш проект „Добрино“ —в числе 11 регионов-победителей. Свою деятельность центр начнет уже в 2024 году, полностью строительство завершится к концу 2025 года. К 2026 году планируем вовлечь 10,3 тысячи молодых людей, реализовать более 700 инициатив», — рассказала Комарова. Центр компетенций откроют на базе отдыха «Добрино» в Ханты-Мансийском районе. В этом пространстве молодые жители ХМАО смогут повышать свои навыки, а также объединяться в сообщества и создавать совместные проекты.