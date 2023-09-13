Губернатор ХМАО наградила нефтегазового генерала Худайнатова

Глава ННК Эдуард Худайнатов стал заслуженным работником нефтегазодобывающей промышленности ХМАО Фото: Yana Lapikova / Government.ru

Губернатор ХМАО Наталья Комарова присвоила почетное звание «Заслуженный работник нефтегазодобывающей промышленности Ханты-Мансийского автономного округа — Югры» президенту «Независимой нефтегазовой компании» Эдуарду Худайнатову. Постановление опубликовано на сайте окружного правительства.

«Присвоить почетные звания: <…> Худайнатову Эдуарду Юрьевичу, президенту акционерного общества „Независимая нефтегазовая компания“, за личные заслуги в эффективном освоении и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (городской округ Нягань)», — указано в тексте постановления. Заседания комиссий по награждению прошли 12 и 13 сентября.

Худайнатов оказался не единственным нефтяником, получившим заслуженное звание. Вместе с ним были награждены главный механик «Урайнефтегаза» Андрей Осипов и машинист компрессорных установок «Покачевнефтегаза» Ольга Пономаренко. Также почетные звания присвоены деятелям культуры, транспортной сферы, здравоохранения и строительства. В постановлении указано, что звание заслуженного работника не обеспечивается единовременной выплатой.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова наградила главу «Сургутнефтегаза» Владимира Богданова. Предприятие получило главный приз престижного конкурса «Черное золото Югры».