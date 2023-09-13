13 сентября 2023

Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения юноши-инвалида в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В квартире в момент избиения находились подростки от 12 до 19 лет Фото:

Следователи Нижневартовска (ХМАО) возбудили уголовное дело из-за видеозаписи с избиением толпой 18-летнего юноши-инвалида. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства.

«Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц)», — рассказали агентству в СУ СКР по ХМАО. Поводом для проверки стали новости об избиении группой подростков 18-летнего юноши

В избиении вартовчанина участвовали подростки от 12 до 19 лет. Личности всех участников инцидента установлены, на данный момент они допрашиваются следователями. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, сообщили в СУ СКР по ХМАО.

События произошли еще в июле 2023 года в одной из квартир по улице 60 лет Октября в Нижневартовске, однако общественный резонанс новость получила после публикации в соцсетях видеозаписи, где подростки по очереди наносят удары юноше. По предварительной информации, пострадавший является инвалидом второй группы.

Ранее URA.RU писало о том, что подростки обманом заманили на «вписку» юношу-инвалида из Нижневартовска (ХМАО), чтобы отомстить за давний конфликт. Молодого человека удерживали в квартире и по очереди избивали до того, как ему удалось сбежать.

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Следователи Нижневартовска (ХМАО) возбудили уголовное дело из-за видеозаписи с избиением толпой 18-летнего юноши-инвалида. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц)», — рассказали агентству в СУ СКР по ХМАО. Поводом для проверки стали новости об избиении группой подростков 18-летнего юноши В избиении вартовчанина участвовали подростки от 12 до 19 лет. Личности всех участников инцидента установлены, на данный момент они допрашиваются следователями. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, сообщили в СУ СКР по ХМАО. События произошли еще в июле 2023 года в одной из квартир по улице 60 лет Октября в Нижневартовске, однако общественный резонанс новость получила после публикации в соцсетях видеозаписи, где подростки по очереди наносят удары юноше. По предварительной информации, пострадавший является инвалидом второй группы. Ранее URA.RU писало о том, что подростки обманом заманили на «вписку» юношу-инвалида из Нижневартовска (ХМАО), чтобы отомстить за давний конфликт. Молодого человека удерживали в квартире и по очереди избивали до того, как ему удалось сбежать.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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