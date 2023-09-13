Следователи возбудили уголовное дело по факту избиения юноши-инвалида в ХМАО

14 сентября 2023 в 13:53 Размер текста - 17 +

В квартире в момент избиения находились подростки от 12 до 19 лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи Нижневартовска (ХМАО) возбудили уголовное дело из-за видеозаписи с избиением толпой 18-летнего юноши-инвалида. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц)», — рассказали агентству в СУ СКР по ХМАО. Поводом для проверки стали новости об избиении группой подростков 18-летнего юноши В избиении вартовчанина участвовали подростки от 12 до 19 лет. Личности всех участников инцидента установлены, на данный момент они допрашиваются следователями. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, сообщили в СУ СКР по ХМАО. События произошли еще в июле 2023 года в одной из квартир по улице 60 лет Октября в Нижневартовске, однако общественный резонанс новость получила после публикации в соцсетях видеозаписи, где подростки по очереди наносят удары юноше. По предварительной информации, пострадавший является инвалидом второй группы. Ранее URA.RU писало о том, что подростки обманом заманили на «вписку» юношу-инвалида из Нижневартовска (ХМАО), чтобы отомстить за давний конфликт. Молодого человека удерживали в квартире и по очереди избивали до того, как ему удалось сбежать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следователи Нижневартовска (ХМАО) возбудили уголовное дело из-за видеозаписи с избиением толпой 18-летнего юноши-инвалида. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе силового ведомства. «Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по результатам проверки, проведенной по сообщению СМИ, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц)», — рассказали агентству в СУ СКР по ХМАО. Поводом для проверки стали новости об избиении группой подростков 18-летнего юноши В избиении вартовчанина участвовали подростки от 12 до 19 лет. Личности всех участников инцидента установлены, на данный момент они допрашиваются следователями. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, сообщили в СУ СКР по ХМАО. События произошли еще в июле 2023 года в одной из квартир по улице 60 лет Октября в Нижневартовске, однако общественный резонанс новость получила после публикации в соцсетях видеозаписи, где подростки по очереди наносят удары юноше. По предварительной информации, пострадавший является инвалидом второй группы. Ранее URA.RU писало о том, что подростки обманом заманили на «вписку» юношу-инвалида из Нижневартовска (ХМАО), чтобы отомстить за давний конфликт. Молодого человека удерживали в квартире и по очереди избивали до того, как ему удалось сбежать.