Власти ЯНАО назвали самые популярные летние авиамаршруты

Чаще всего пассажиры из ЯНАО выбирали рейсы в Тюмень и Сочи

14 сентября 2023 в 15:07 Размер текста - 17 +

Региональные власти поддерживают 34 действующих направления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самыми популярными маршрутами пассажирских авиаперевозок в летнем сезоне в ЯНАО стали рейсы в Тюмень и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства, уточнив, что сетка маршрутов из региона постоянно расширяется. «Самый популярный рейс Салехард-Тюмень, перелетом воспользовались более 2000 ямальцев», — сообщается в опубликованном релизе на сайте правительства ЯНАО. Маршрут из Салехарда в Сочи выбрали 1500 ямальцев, из Ноябрьска в Сочи — 900 жителей региона. По данным окружного дептранспорта, 13 тысяч ямальских детей слетали на отдых по льготным авиабилетам. Для удобства пассажиров онлайн-сервис сейчас автоматически определяет право пассажиров на льготный тариф при покупке билетов. С 2019 года услугой воспользовались около 80 тысяч многодетных семей. В этом году действует 35 направлений, из них два новых — прямые рейсы связали Салехард и Казань, а также Надым и Минеральные Воды. Ранее URA.RU рассказывало, что среди многодетных семей в ЯНАО самыми популярными стали три направления. По данным окружного правительства, чаще всего такие пассажиры летали в Тюмень, Москву и Сочи.

Самыми популярными маршрутами пассажирских авиаперевозок в летнем сезоне в ЯНАО стали рейсы в Тюмень и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства, уточнив, что сетка маршрутов из региона постоянно расширяется. «Самый популярный рейс Салехард-Тюмень, перелетом воспользовались более 2000 ямальцев», — сообщается в опубликованном релизе на сайте правительства ЯНАО. Маршрут из Салехарда в Сочи выбрали 1500 ямальцев, из Ноябрьска в Сочи — 900 жителей региона. По данным окружного дептранспорта, 13 тысяч ямальских детей слетали на отдых по льготным авиабилетам. Для удобства пассажиров онлайн-сервис сейчас автоматически определяет право пассажиров на льготный тариф при покупке билетов. С 2019 года услугой воспользовались около 80 тысяч многодетных семей. В этом году действует 35 направлений, из них два новых — прямые рейсы связали Салехард и Казань, а также Надым и Минеральные Воды. Ранее URA.RU рассказывало, что среди многодетных семей в ЯНАО самыми популярными стали три направления. По данным окружного правительства, чаще всего такие пассажиры летали в Тюмень, Москву и Сочи.