Власти ЯНАО назвали самые популярные летние авиамаршруты

Самыми популярными маршрутами пассажирских авиаперевозок в летнем сезоне в ЯНАО стали рейсы в Тюмень и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства, уточнив, что сетка маршрутов из региона постоянно расширяется.
«Самый популярный рейс Салехард-Тюмень, перелетом воспользовались более 2000 ямальцев», — сообщается в опубликованном релизе на сайте правительства ЯНАО. Маршрут из Салехарда в Сочи выбрали 1500 ямальцев, из Ноябрьска в Сочи — 900 жителей региона.
По данным окружного дептранспорта, 13 тысяч ямальских детей слетали на отдых по льготным авиабилетам. Для удобства пассажиров онлайн-сервис сейчас автоматически определяет право пассажиров на льготный тариф при покупке билетов.
С 2019 года услугой воспользовались около 80 тысяч многодетных семей. В этом году действует 35 направлений, из них два новых — прямые рейсы связали Салехард и Казань, а также Надым и Минеральные Воды.
Ранее URA.RU рассказывало, что среди многодетных семей в ЯНАО самыми популярными стали три направления. По данным окружного правительства, чаще всего такие пассажиры летали в Тюмень, Москву и Сочи.
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