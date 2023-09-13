13 сентября 2023
12 сентября 2023

Власти ЯНАО назвали самые популярные летние авиамаршруты

Чаще всего пассажиры из ЯНАО выбирали рейсы в Тюмень и Сочи
© Служба новостей «URA.RU»
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Суперджет авиакомпании "Ямал". Екатеринбург, авиакомпания ямал, ssj100, суперджет
Региональные власти поддерживают 34 действующих направления Фото:

Самыми популярными маршрутами пассажирских авиаперевозок в летнем сезоне в ЯНАО стали рейсы в Тюмень и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства, уточнив, что сетка маршрутов из региона постоянно расширяется.

«Самый популярный рейс Салехард-Тюмень, перелетом воспользовались более 2000 ямальцев», — сообщается в опубликованном релизе на сайте правительства ЯНАО. Маршрут из Салехарда в Сочи выбрали 1500 ямальцев, из Ноябрьска в Сочи — 900 жителей региона.

По данным окружного дептранспорта, 13 тысяч ямальских детей слетали на отдых по льготным авиабилетам. Для удобства пассажиров онлайн-сервис сейчас автоматически определяет право пассажиров на льготный тариф при покупке билетов.

С 2019 года услугой воспользовались около 80 тысяч многодетных семей. В этом году действует 35 направлений, из них два новых — прямые рейсы связали Салехард и Казань, а также Надым и Минеральные Воды.

Ранее URA.RU рассказывало, что среди многодетных семей в ЯНАО самыми популярными стали три направления. По данным окружного правительства, чаще всего такие пассажиры летали в Тюмень, Москву и Сочи.

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Самыми популярными маршрутами пассажирских авиаперевозок в летнем сезоне в ЯНАО стали рейсы в Тюмень и Сочи. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства, уточнив, что сетка маршрутов из региона постоянно расширяется. «Самый популярный рейс Салехард-Тюмень, перелетом воспользовались более 2000 ямальцев», — сообщается в опубликованном релизе на сайте правительства ЯНАО. Маршрут из Салехарда в Сочи выбрали 1500 ямальцев, из Ноябрьска в Сочи — 900 жителей региона. По данным окружного дептранспорта, 13 тысяч ямальских детей слетали на отдых по льготным авиабилетам. Для удобства пассажиров онлайн-сервис сейчас автоматически определяет право пассажиров на льготный тариф при покупке билетов. С 2019 года услугой воспользовались около 80 тысяч многодетных семей. В этом году действует 35 направлений, из них два новых — прямые рейсы связали Салехард и Казань, а также Надым и Минеральные Воды. Ранее URA.RU рассказывало, что среди многодетных семей в ЯНАО самыми популярными стали три направления. По данным окружного правительства, чаще всего такие пассажиры летали в Тюмень, Москву и Сочи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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