Курганский криминальный авторитет просит отменить ему приговор

Жалобу курганского авторитета на приговор рассмотрят в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганец Евгений Петров, которого суд признал виновным в занятии высшего положения в местной преступной иерархии и приговорил к 10 годам колонии строгого режима, подал апелляцию на приговор. Информация появилась в системе ГАС «Правосудие».

«Уголовные дела — апелляция. Петров Евгений Иванович. Ст. 210.1; ст. 163 ч.2 п.в УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии, вымогательство с применением насилия)», — сообщает судебная картотека. Дело рассмотрят в середине октября.

Петров стал первым осужденным в Курганской области по делу о криминальных авторитетах. Суд признал его виновным в том, что он с 2003 года занимал должность местного «положенца» и смотрящего за Курганом, решая вопросы криминального сообщества. Мужчина свою вину не признал. Петрова приговорили к 10 годам колонии строгого режима.

Редакция URA.RU обратилась за комментариями к адвокатам осужденного. Защита подтвердила, что были поданы апелляции, в которые их подзащитный настаивает на своей полной невиновности.

Ранее URA.RU сообщало, что 51-летнего курганца признали виновным в деле о местном положенце. Помимо лишения свободы, осужденному придется заплатить штраф в размере 1 млн рублей.