03 мая 2023

Впервые в Кургане суд вынес приговор криминальному авторитету

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганского авторитета признали виновным и отправили в колонию Фото:

Курганский областной суд признал местного жителя Евгения Петрова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил к 10 годам лишения свободы. Это первый приговор в регионе с момента появления соответствующей статьи в УК РФ. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствовавший при вынесении приговора.

«Признать Петрова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 и пунктом „в“ ч. 2 ст. 163 УК РФ [вымогательство с применением насилия]. Назначить ему по ст. 210.1 УК 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей и ограничением свободы на год. <…> По п. „в“ ч. 2 ст. 163 — 2 года лишения свободы. По совокупности окончательно назначить 10 лет лишения свободы со штрафом в размере одного млн рублей и ограничением свободы на один год», — сообщил решение судья. Отбывать наказание Петрову придется в колонии строгого режима.

Суд согласился с обвинением, что 51-летний курганец занимал статусную должность «положенца» в региона и был смотрящим за городом. Его арестовали в 2021 году. Процесс длился более полугода, на котором обвинение доказывало, что подсудимый является положенцем по прозвищу Петренок. По версии следствия, мужчина с 2003 года руководил местным преступным сообществом и являлся криминальным лидером. Подсудимый свою вину не признал.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала для Петрова 10 лет лишения свободы и штраф в размере одного млн рулей. В своем последнем слове мужчина сказал, что преступлений не совершал.

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Курганский областной суд признал местного жителя Евгения Петрова виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и приговорил к 10 годам лишения свободы. Это первый приговор в регионе с момента появления соответствующей статьи в УК РФ. Об этом рассказал корреспондент URA.RU, присутствовавший при вынесении приговора. «Признать Петрова виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 210.1 и пунктом „в“ ч. 2 ст. 163 УК РФ [вымогательство с применением насилия]. Назначить ему по ст. 210.1 УК 9 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей и ограничением свободы на год. <…> По п. „в“ ч. 2 ст. 163 — 2 года лишения свободы. По совокупности окончательно назначить 10 лет лишения свободы со штрафом в размере одного млн рублей и ограничением свободы на один год», — сообщил решение судья. Отбывать наказание Петрову придется в колонии строгого режима. Суд согласился с обвинением, что 51-летний курганец занимал статусную должность «положенца» в региона и был смотрящим за городом. Его арестовали в 2021 году. Процесс длился более полугода, на котором обвинение доказывало, что подсудимый является положенцем по прозвищу Петренок. По версии следствия, мужчина с 2003 года руководил местным преступным сообществом и являлся криминальным лидером. Подсудимый свою вину не признал. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура потребовала для Петрова 10 лет лишения свободы и штраф в размере одного млн рулей. В своем последнем слове мужчина сказал, что преступлений не совершал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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