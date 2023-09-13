13 сентября 2023

Пермское ГУ МЧС предупредило водителей о тумане

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и держать дистанцию
Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и держать дистанцию Фото:

В Пермском крае 15 сентября прогнозируются неблагоприятные метоявления. По информации ГУ МЧС по региону, в некоторых территориях края возможен туман. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, ночью и утром 15 сентября местами прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение следует осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщает ведомство.

По данным метеорологов, в ближайшие дни в Пермском крае сохранится теплая и сухая погода. В дневные часы температура воздуха будет достигать 22 градусов, однако ночью возможно похолодание до пяти градусов Цельсия.

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В Пермском крае 15 сентября прогнозируются неблагоприятные метоявления. По информации ГУ МЧС по региону, в некоторых территориях края возможен туман. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. «По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, ночью и утром 15 сентября местами прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение следует осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщает ведомство. По данным метеорологов, в ближайшие дни в Пермском крае сохранится теплая и сухая погода. В дневные часы температура воздуха будет достигать 22 градусов, однако ночью возможно похолодание до пяти градусов Цельсия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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