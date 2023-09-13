Пермское ГУ МЧС предупредило водителей о тумане

В Пермском крае 15 сентября прогнозируются неблагоприятные метоявления. По информации ГУ МЧС по региону, в некоторых территориях края возможен туман. Водителям рекомендовано соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.
«По данным Пермского ЦГМС — филиала ФГБУ „Уральское УГМС“, ночью и утром 15 сентября местами прогнозируется туман. Водителям рекомендуем соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение следует осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщает ведомство.
По данным метеорологов, в ближайшие дни в Пермском крае сохранится теплая и сухая погода. В дневные часы температура воздуха будет достигать 22 градусов, однако ночью возможно похолодание до пяти градусов Цельсия.
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