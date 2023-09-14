Эксперт Крохин опроверг новость о повышении платы за ЖКХ с 1 октября

14 сентября 2023 в 14:50 Размер текста - 17 +

Увеличения платы за ЖКХ не произойдет 1 октября, уверен Константин Крохин Фото: Алексей Гущин © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В СМИ и соцсетях распространился слух, что с 1 октября плата за ЖКХ в среднем увеличится на 1,5 тысячи рублей. Однако председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин опроверг информацию в беседе с URA.RU. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Это фейк, чистый кликбейт. Новость опубликована на сайте Primpress, который неизвестен на рынке ЖКХ. Там нет никаких источников из круга должностных лиц, то есть ни правительства, ни Госдумы, ни Минстроя, ни какого-то эксперта, который бы говорил об этом. Там нет указания на содержание: что изменилось, какой вид платежа, что это — вода, тепло, электричество, капитальный ремонт? Нет ссылки на нормативный акт», — сказал Константин Крохин. По его словам, с точки зрения действующего законодательства, в течение 2023 года тарифы не должны расти, потому что в прошлом году они увеличивались дважды. Первое повышение ожидается только в 2024 году. Эксперт призвал не доверять неподтвержденной информации. «Это фейковые новости, которые не должны распространяться», — подытожил собеседник URA.RU. По данным Министерства экономического развития, в 2023 году не будет повышения платы за коммуналку. «Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2024 года. За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет», — говорится в заявлении ведомства. Опубликовать опровержение фейка теперь может каждый. Как это сделать — читайте на сайте проекта «Лапша Медиа». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В СМИ и соцсетях распространился слух, что с 1 октября плата за ЖКХ в среднем увеличится на 1,5 тысячи рублей. Однако председатель правления Союза жилищных организаций, член комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Константин Крохин опроверг информацию в беседе с URA.RU. Агентство совместно с «Лапша Медиа» реализует проект по разоблачению фейков. «Это фейк, чистый кликбейт. Новость опубликована на сайте Primpress, который неизвестен на рынке ЖКХ. Там нет никаких источников из круга должностных лиц, то есть ни правительства, ни Госдумы, ни Минстроя, ни какого-то эксперта, который бы говорил об этом. Там нет указания на содержание: что изменилось, какой вид платежа, что это — вода, тепло, электричество, капитальный ремонт? Нет ссылки на нормативный акт», — сказал Константин Крохин. По его словам, с точки зрения действующего законодательства, в течение 2023 года тарифы не должны расти, потому что в прошлом году они увеличивались дважды. Первое повышение ожидается только в 2024 году. Эксперт призвал не доверять неподтвержденной информации. «Это фейковые новости, которые не должны распространяться», — подытожил собеседник URA.RU. По данным Министерства экономического развития, в 2023 году не будет повышения платы за коммуналку. «Правительство переносит индексацию тарифов на газ, передачу электроэнергии, водо- и теплоснабжение с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2024 года. За счет данного решения более полутора лет индексация тарифов проводиться не будет», — говорится в заявлении ведомства. Опубликовать опровержение фейка теперь может каждый. Как это сделать — читайте на сайте проекта «Лапша Медиа».