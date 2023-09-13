13 сентября 2023

В Пермском крае впервые снизилась смертность от инсультов

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, нейрохирургия, врачи, операционный микроскоп
В Прикамье на 150% выросло число операций при внутримозговых гематомах Фото:

Пермские медики отметили положительную динамику в лечении инсультов: количество умерших от этого заболевания снизилось. Региональный минздрав озвучил промежуточные итоги работы в этом направлении за семь месяцев 2023 года.

«На 5% снизилась общая летальность от острого нарушения мозгового кровообращения и составила 14,6%. При этом специалисты фиксируют положительную динамику как в целом по этой группе заболеваний, так и по каждому типу инсульта», — сообщается на сайте министерства здравоохранения Пермского края.

Медики особо отмечают успехи в лечении пациентов с геморрагическим инсультом — смертность снизилась на 17%. Умерших от ишемического инсульта стало меньше на 8,1%. По мнению главного анестезиолога-реаниматолога минздрава Романа Энгауса, такие показатели — результат выстраивания четкой схемы взаимодействия между больницами края и специализированными сосудистыми центрами. Также удалось внедрить четкие стандарты и алгоритмы интенсивной терапии при лечении пациентов. Кроме того, за последний год в Прикамье на 150% выросло число операций при внутримозговых гематомах. Нейрохирурги по показаниям оперируют практически четверть экстренных пациентов.

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Пермские медики отметили положительную динамику в лечении инсультов: количество умерших от этого заболевания снизилось. Региональный минздрав озвучил промежуточные итоги работы в этом направлении за семь месяцев 2023 года. «На 5% снизилась общая летальность от острого нарушения мозгового кровообращения и составила 14,6%. При этом специалисты фиксируют положительную динамику как в целом по этой группе заболеваний, так и по каждому типу инсульта», — сообщается на сайте министерства здравоохранения Пермского края. Медики особо отмечают успехи в лечении пациентов с геморрагическим инсультом — смертность снизилась на 17%. Умерших от ишемического инсульта стало меньше на 8,1%. По мнению главного анестезиолога-реаниматолога минздрава Романа Энгауса, такие показатели — результат выстраивания четкой схемы взаимодействия между больницами края и специализированными сосудистыми центрами. Также удалось внедрить четкие стандарты и алгоритмы интенсивной терапии при лечении пациентов. Кроме того, за последний год в Прикамье на 150% выросло число операций при внутримозговых гематомах. Нейрохирурги по показаниям оперируют практически четверть экстренных пациентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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