Студентов УрФУ попросили рассказать об отношении к СВО и однополым бракам. Скрин 14 сентября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 + Студентов УрФУ просят ответить на вопросы о спецоперации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студентам Уральского федерального университета (УрФУ) разослали опрос, в котором попросили учащихся рассказать об их отношении к спецоперации и однополым бракам. Об этом URA.RU рассказал студент вуза. «В личном кабинете мне пришла ссылка на опрос. В нем 50 вопросов. В письме говорится, что опрос посвящен формированию традиционных российских ценностей у молодежи. Там спрашивают об отношении к спецоперации и, например, к однополым бракам», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. На момент публикации новости ответ не поступил. Скрин: URA.RU Скрин: URA.RU Студентам Уральского федерального университета (УрФУ) разослали опрос, в котором попросили учащихся рассказать об их отношении к спецоперации и однополым бракам. Об этом URA.RU рассказал студент вуза. «В личном кабинете мне пришла ссылка на опрос. В нем 50 вопросов. В письме говорится, что опрос посвящен формированию традиционных российских ценностей у молодежи. Там спрашивают об отношении к спецоперации и, например, к однополым бракам», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. На момент публикации новости ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям