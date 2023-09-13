Студентов УрФУ просят ответить на вопросы о спецоперации
Студентам Уральского федерального университета (УрФУ) разослали опрос, в котором попросили учащихся рассказать об их отношении к спецоперации и однополым бракам. Об этом URA.RU рассказал студент вуза.
«В личном кабинете мне пришла ссылка на опрос. В нем 50 вопросов. В письме говорится, что опрос посвящен формированию традиционных российских ценностей у молодежи. Там спрашивают об отношении к спецоперации и, например, к однополым бракам», — отметил собеседник агентства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. На момент публикации новости ответ не поступил.
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