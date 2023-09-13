13 сентября 2023

Студентов УрФУ попросили рассказать об отношении к СВО и однополым бракам. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты. Курган, сотовый телефон, ученик, студент
Студентов УрФУ просят ответить на вопросы о спецоперации Фото:

Студентам Уральского федерального университета (УрФУ) разослали опрос, в котором попросили учащихся рассказать об их отношении к спецоперации и однополым бракам. Об этом URA.RU рассказал студент вуза.

«В личном кабинете мне пришла ссылка на опрос. В нем 50 вопросов. В письме говорится, что опрос посвящен формированию традиционных российских ценностей у молодежи. Там спрашивают об отношении к спецоперации и, например, к однополым бракам», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. На момент публикации новости ответ не поступил.

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Студентам Уральского федерального университета (УрФУ) разослали опрос, в котором попросили учащихся рассказать об их отношении к спецоперации и однополым бракам. Об этом URA.RU рассказал студент вуза. «В личном кабинете мне пришла ссылка на опрос. В нем 50 вопросов. В письме говорится, что опрос посвящен формированию традиционных российских ценностей у молодежи. Там спрашивают об отношении к спецоперации и, например, к однополым бракам», — отметил собеседник агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу УрФУ. На момент публикации новости ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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