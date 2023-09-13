В Челябинске трое подростков угнали машину и попали в ДТП

14 сентября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Подростки украли ключи от автомобиля и поехали кататься Фото: Антон Белицкий © URA.RU В поселке Новосинеглазово в Челябинске трое 15-летних подростков угнали автомобиль и попали на нем в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, двое их них получили телесные повреждения. «Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, не имея права управлять транспортным средством, завладел автомобилем ВАЗ 2109 без разрешения. Ключи от транспортного средства находились в свободном доступе. В итоге он допустил съезд с дороги, с последующим наездом на препятствие в виде дерева», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве отметили, что двое из трех подростков, находящихся в автомобиле, получили телесные повреждения. Они были доставлены в медицинское учреждение. По данным URA.RU, у одного из подростков зафиксировали ушиб грудной клетки, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Он находится в тяжелом состоянии. У второго пострадавшего определили только закрытую черепно-мозговую травму. Третий подросток не пострадал.

В поселке Новосинеглазово в Челябинске трое 15-летних подростков угнали автомобиль и попали на нем в ДТП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города, двое их них получили телесные повреждения. «Несовершеннолетний водитель 2008 года рождения, не имея права управлять транспортным средством, завладел автомобилем ВАЗ 2109 без разрешения. Ключи от транспортного средства находились в свободном доступе. В итоге он допустил съезд с дороги, с последующим наездом на препятствие в виде дерева», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД города. В ведомстве отметили, что двое из трех подростков, находящихся в автомобиле, получили телесные повреждения. Они были доставлены в медицинское учреждение. По данным URA.RU, у одного из подростков зафиксировали ушиб грудной клетки, перелом ребер и закрытую черепно-мозговую травму. Он находится в тяжелом состоянии. У второго пострадавшего определили только закрытую черепно-мозговую травму. Третий подросток не пострадал.