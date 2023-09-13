Водитель тюменского автобуса чуть не покалечил ребенка

14 сентября 2023 в 15:44 Размер текста - 17 +

Водитель городской маршрутки зажал дверью коляску, в которой находился годовалый ребенок, и попытался уехать Фото: Денис Моргунов © URA.RU Водитель автобуса тюменского маршрута №5 чуть не покалечил годовалого ребенка, зажав дверью коляску. Инцидент произошел, когда мама пыталась выйти из транспорта на одной из остановок, рассказала на правах анонимности URA.RU пострадавшая «Мы стали выходить, я по правилам вышла первой и начала коляску выкатывать. Автобус стоял очень далеко от бордюра, поэтому я долго провозилась, и тогда водитель просто закрыл дверь, зажал коляску с моим сыном и начал отъезжать от остановки. А я сама упала и ударилась ногой», — пояснила URA.RU женщина. По ее словам, автобус почти сразу остановился, водитель вышел и стал обвинять в произошедшем саму женщину. «Оказывается, я должна была его предупредить, что выхожу, хотя у него огромное зеркало висит, чтобы видеть заднюю площадку» — добавила пострадавшая в беседе с URA.RU. По словам Сергея Шулепова, которому принадлежит частный автопарк, обслуживающий маршрут №5, об инциденте он ничего не знает, а с отбором и инструктажем водителей у него никаких проблем нет. «По камерам, которые в салоне автобуса, посмотрим, что там было, разберемся», — пообещал URA.RU Шулепов. URA.RU направило запрос в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о том, что тюменцы просят проверить водителей городских автобусов на адекватность. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Водитель автобуса тюменского маршрута №5 чуть не покалечил годовалого ребенка, зажав дверью коляску. Инцидент произошел, когда мама пыталась выйти из транспорта на одной из остановок, рассказала на правах анонимности URA.RU пострадавшая «Мы стали выходить, я по правилам вышла первой и начала коляску выкатывать. Автобус стоял очень далеко от бордюра, поэтому я долго провозилась, и тогда водитель просто закрыл дверь, зажал коляску с моим сыном и начал отъезжать от остановки. А я сама упала и ударилась ногой», — пояснила URA.RU женщина. По ее словам, автобус почти сразу остановился, водитель вышел и стал обвинять в произошедшем саму женщину. «Оказывается, я должна была его предупредить, что выхожу, хотя у него огромное зеркало висит, чтобы видеть заднюю площадку» — добавила пострадавшая в беседе с URA.RU. По словам Сергея Шулепова, которому принадлежит частный автопарк, обслуживающий маршрут №5, об инциденте он ничего не знает, а с отбором и инструктажем водителей у него никаких проблем нет. «По камерам, которые в салоне автобуса, посмотрим, что там было, разберемся», — пообещал URA.RU Шулепов. URA.RU направило запрос в городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта, на момент публикации ответ ожидается. Ранее агентство рассказало о том, что тюменцы просят проверить водителей городских автобусов на адекватность.