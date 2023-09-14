В Госдуме задумались о блокировке WhatsApp

Депутат Хинштейн: WhatsApp будет заблокирован, если расширит свой функционал

14 сентября 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

Новые каналы в WhatsApp будут содержать антироссийский характер, заявил Александр Хинштейн Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мессенджер WhatsApp может быть заблокирован на территории РФ в случае расширения его функционала. Это допустил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Если What’s App действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что мессенджер принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta, поэтому новые каналы будут содержать антироссийский характер. Ранее WhatsApp официально запустил функцию создания каналов. При этом уточнялось, что сообщества, на которые подпишется человек, не будут видны другим подписчикам. Первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что, если мессенджер начнет расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена. Использование WhatsApp не запрещено в России, несмотря на то, что Meta признана запрщенной и экстремистской организацией. Он не попал в список продуктов, к которым ограничен доступ, поскольку выполняет функцию общения, а не распространения данных, передает «Дни.ру».

Мессенджер WhatsApp может быть заблокирован на территории РФ в случае расширения его функционала. Это допустил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Если What’s App действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным — пересмотреть отношение к этому мессенджеру, вплоть до его блокировки», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он добавил, что мессенджер принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ корпорации Meta, поэтому новые каналы будут содержать антироссийский характер. Ранее WhatsApp официально запустил функцию создания каналов. При этом уточнялось, что сообщества, на которые подпишется человек, не будут видны другим подписчикам. Первый замглавы думского комитета по информполитике Антон Горелкин заявил, что, если мессенджер начнет расширять функционал в сторону массового распространения информации, официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена. Использование WhatsApp не запрещено в России, несмотря на то, что Meta признана запрщенной и экстремистской организацией. Он не попал в список продуктов, к которым ограничен доступ, поскольку выполняет функцию общения, а не распространения данных, передает «Дни.ру».