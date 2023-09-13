Александр Моор показал свое удостоверение губернатора
новость из сюжетаВыборы губернатора Тюменской области — 2023
Александр Моор получил удостоверение губернатора Тюменской области. Об этом он сообщил в социальных сетях.
«Получил удостоверение избранного губернатора Тюменской области. Спасибо, земляки, за доверие!», — сообщил глава региона.
Александр Моор победил на губернаторских выборах, набрав 78,7% голосов. Теперь перед ним стоит ряд ключевых задач, от которых зависит судьба региона.
Александр Моор показал свое удостоверение
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