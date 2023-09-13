13 сентября 2023

Александр Моор показал свое удостоверение губернатора. Фото

Александр Моор получил удостоверение губернатора Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Моор показал свое удостоверение губернатора
Александр Моор показал свое удостоверение губернатора Фото:
новость из сюжета
Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Александр Моор получил удостоверение губернатора Тюменской области. Об этом он сообщил в социальных сетях.

«Получил удостоверение избранного губернатора Тюменской области. Спасибо, земляки, за доверие!», — сообщил глава региона.

Александр Моор победил на губернаторских выборах, набрав 78,7% голосов. Теперь перед ним стоит ряд ключевых задач, от которых зависит судьба региона.

Александр Моор показал свое удостоверение
Александр Моор показал свое удостоверение

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Александр Моор получил удостоверение губернатора Тюменской области. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Получил удостоверение избранного губернатора Тюменской области. Спасибо, земляки, за доверие!», — сообщил глава региона. Александр Моор победил на губернаторских выборах, набрав 78,7% голосов. Теперь перед ним стоит ряд ключевых задач, от которых зависит судьба региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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