13 сентября 2023

Губернатор Шумков приехал к погорельцам, жаловавшимся на качество новых домов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Логоушка. Курган, логоушка
Шумков посетил деревню Логоушка, где строят дома погорельцам Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил сгоревшую в пожарах деревню Логоушка в Кетовском округе и проверил ход восстановительных работ. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее местные жители жаловались на плохое качество строящихся домов.

«В Логоушке, с погорельцами. Половина погорельцев на сертификаты приобрели другое жилье, в том числе в городе. Половина приняли решение строиться с оплатой через сертификат. До конца года возводится 31 дом», — написал Шумков.

Также глава региона пообщался с местными жителями и пообещал помочь с восстановлением жилья после пожаров. В частности, с вопросами, которые касаются ремонтов. Кроме того, Шумков заявил, что власти помогут погорельцам с подключением газа не только в деревне Логоушка, но и в селе Юлдус Шадринского округа. На это будет потрачено около пяти миллионов рублей. Всего на ликвидацию ЧС в двух населенных пунктах направлено более полумиллиарда рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганским погорельцам строят дома из гнилых материалов. Об этом сообщал депутат гордумы Яков Сидоров. Нарушения строительно-технических норм были выявлены в ходе проверок властей. Сидоров заявлял, что направит всю информацию в следственную группу СКР и прокуратуру.

Губернатор Шумков посетил погорельцев из деревни Логоушка Кетовского округа
Губернатор Шумков посетил погорельцев из деревни Логоушка Кетовского округа
Фото:
Вместе с Шумковым ход строительства приехали проверить заместители губернатора Констанин Ермаков и Наталья Кирилова, а также глава Кетовского округа Олег Язовских
Вместе с Шумковым ход строительства приехали проверить заместители губернатора Констанин Ермаков и Наталья Кирилова, а также глава Кетовского округа Олег Язовских
Фото:
Шумков отметил, что до конца года в деревне будет построен 31 дом
Шумков отметил, что до конца года в деревне будет построен 31 дом
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил сгоревшую в пожарах деревню Логоушка в Кетовском округе и проверил ход восстановительных работ. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее местные жители жаловались на плохое качество строящихся домов. «В Логоушке, с погорельцами. Половина погорельцев на сертификаты приобрели другое жилье, в том числе в городе. Половина приняли решение строиться с оплатой через сертификат. До конца года возводится 31 дом», — написал Шумков. Также глава региона пообщался с местными жителями и пообещал помочь с восстановлением жилья после пожаров. В частности, с вопросами, которые касаются ремонтов. Кроме того, Шумков заявил, что власти помогут погорельцам с подключением газа не только в деревне Логоушка, но и в селе Юлдус Шадринского округа. На это будет потрачено около пяти миллионов рублей. Всего на ликвидацию ЧС в двух населенных пунктах направлено более полумиллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что курганским погорельцам строят дома из гнилых материалов. Об этом сообщал депутат гордумы Яков Сидоров. Нарушения строительно-технических норм были выявлены в ходе проверок властей. Сидоров заявлял, что направит всю информацию в следственную группу СКР и прокуратуру.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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