Губернатор Шумков приехал к погорельцам, жаловавшимся на качество новых домов. Фото

14 сентября 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Шумков посетил деревню Логоушка, где строят дома погорельцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил сгоревшую в пожарах деревню Логоушка в Кетовском округе и проверил ход восстановительных работ. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее местные жители жаловались на плохое качество строящихся домов. «В Логоушке, с погорельцами. Половина погорельцев на сертификаты приобрели другое жилье, в том числе в городе. Половина приняли решение строиться с оплатой через сертификат. До конца года возводится 31 дом», — написал Шумков. Также глава региона пообщался с местными жителями и пообещал помочь с восстановлением жилья после пожаров. В частности, с вопросами, которые касаются ремонтов. Кроме того, Шумков заявил, что власти помогут погорельцам с подключением газа не только в деревне Логоушка, но и в селе Юлдус Шадринского округа. На это будет потрачено около пяти миллионов рублей. Всего на ликвидацию ЧС в двух населенных пунктах направлено более полумиллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что курганским погорельцам строят дома из гнилых материалов. Об этом сообщал депутат гордумы Яков Сидоров. Нарушения строительно-технических норм были выявлены в ходе проверок властей. Сидоров заявлял, что направит всю информацию в следственную группу СКР и прокуратуру. Губернатор Шумков посетил погорельцев из деревни Логоушка Кетовского округа Фото: tg-канал Вадима Шумкова Вместе с Шумковым ход строительства приехали проверить заместители губернатора Констанин Ермаков и Наталья Кирилова, а также глава Кетовского округа Олег Язовских Фото: tg-канал Вадима Шумкова Шумков отметил, что до конца года в деревне будет построен 31 дом Фото: tg-канал Вадима Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков посетил сгоревшую в пожарах деревню Логоушка в Кетовском округе и проверил ход восстановительных работ. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. Ранее местные жители жаловались на плохое качество строящихся домов. «В Логоушке, с погорельцами. Половина погорельцев на сертификаты приобрели другое жилье, в том числе в городе. Половина приняли решение строиться с оплатой через сертификат. До конца года возводится 31 дом», — написал Шумков. Также глава региона пообщался с местными жителями и пообещал помочь с восстановлением жилья после пожаров. В частности, с вопросами, которые касаются ремонтов. Кроме того, Шумков заявил, что власти помогут погорельцам с подключением газа не только в деревне Логоушка, но и в селе Юлдус Шадринского округа. На это будет потрачено около пяти миллионов рублей. Всего на ликвидацию ЧС в двух населенных пунктах направлено более полумиллиарда рублей. Ранее URA.RU писало, что курганским погорельцам строят дома из гнилых материалов. Об этом сообщал депутат гордумы Яков Сидоров. Нарушения строительно-технических норм были выявлены в ходе проверок властей. Сидоров заявлял, что направит всю информацию в следственную группу СКР и прокуратуру.