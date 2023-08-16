Курганский депутат Сидоров: дома в сгоревшей деревне Логоушка строят с нарушениями

Погорельцам из деревни Логоушка строят дома из гнилых материалов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров заявил, что погорельцам из деревни Логоушка Кетовского округа строят дома из гнилых материалов и множеством других нарушений. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Погорельцы деревни Логоушка рассказали, что дома, которые им строят не соответствуют строительно-техническим нормам. Проверки властей показали, что деревянные балки и подлаги имеют синюю гниль, между фундаментами и стеновыми блоками теплоизоляционный материал уложен с нарушениями, не выполняется укладка песка и щебня с утрамбовкой под основание фундамента», — рассказал Сидоров. По его словам, погорельцы отмечают, что помощь региональных властей сильно отличается от той, что оказывает Татарстан пострадавшим в пожарах жителям села Юлдус.

Также проверки курганских властей выявили нарушения при бетонировании фундаментов домов. В частности, не предусмотрены отверстия для прокладки инженерных сетей и продухов, есть отступления от объектной сметы. На одном из участков идет отставание от графиков на 45 дней. Сидоров добавил, что собирается лично посетить деревню Логоушка и проверить, как устраняются нарушения. Депутат планирует все зафиксировать и отправить информацию в правительство региона, следственную группу СКР и прокуратуру.

URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Информация дополнится после ответа пресс-службы правительства региона.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Сидоров помогает следователям из главного СКР расследовать уголовное дело против мэрии из-за гибели людей в майском пожаре в микрорайоне Смолино. На следующей недели депутат планирует встречу с подчиненными Бастрыкина.



