16 августа 2023

Депутат Сидоров заявил, что курганским погорельцам строят дома из гнилых материалов. Видео

Курганский депутат Сидоров: дома в сгоревшей деревне Логоушка строят с нарушениями
© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Логоушка. Курган, стройматериалы, логоушка, пиломатериалы
Погорельцам из деревни Логоушка строят дома из гнилых материалов Фото:

Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров заявил, что погорельцам из деревни Логоушка Кетовского округа строят дома из гнилых материалов и множеством других нарушений. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Погорельцы деревни Логоушка рассказали, что дома, которые им строят не соответствуют строительно-техническим нормам. Проверки властей показали, что деревянные балки и подлаги имеют синюю гниль, между фундаментами и стеновыми блоками теплоизоляционный материал уложен с нарушениями, не выполняется укладка песка и щебня с утрамбовкой под основание фундамента», — рассказал Сидоров. По его словам, погорельцы отмечают, что помощь региональных властей сильно отличается от той, что оказывает Татарстан пострадавшим в пожарах жителям села Юлдус.

Также проверки курганских властей выявили нарушения при бетонировании фундаментов домов. В частности, не предусмотрены отверстия для прокладки инженерных сетей и продухов, есть отступления от объектной сметы. На одном из участков идет отставание от графиков на 45 дней. Сидоров добавил, что собирается лично посетить деревню Логоушка и проверить, как устраняются нарушения. Депутат планирует все зафиксировать и отправить информацию в правительство региона, следственную группу СКР и прокуратуру.

URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Информация дополнится после ответа пресс-службы правительства региона.

Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Сидоров помогает следователям из главного СКР расследовать уголовное дело против мэрии из-за гибели людей в майском пожаре в микрорайоне Смолино. На следующей недели депутат планирует встречу с подчиненными Бастрыкина.


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Депутат Курганской городской думы Яков Сидоров заявил, что погорельцам из деревни Логоушка Кетовского округа строят дома из гнилых материалов и множеством других нарушений. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Погорельцы деревни Логоушка рассказали, что дома, которые им строят не соответствуют строительно-техническим нормам. Проверки властей показали, что деревянные балки и подлаги имеют синюю гниль, между фундаментами и стеновыми блоками теплоизоляционный материал уложен с нарушениями, не выполняется укладка песка и щебня с утрамбовкой под основание фундамента», — рассказал Сидоров. По его словам, погорельцы отмечают, что помощь региональных властей сильно отличается от той, что оказывает Татарстан пострадавшим в пожарах жителям села Юлдус. Также проверки курганских властей выявили нарушения при бетонировании фундаментов домов. В частности, не предусмотрены отверстия для прокладки инженерных сетей и продухов, есть отступления от объектной сметы. На одном из участков идет отставание от графиков на 45 дней. Сидоров добавил, что собирается лично посетить деревню Логоушка и проверить, как устраняются нарушения. Депутат планирует все зафиксировать и отправить информацию в правительство региона, следственную группу СКР и прокуратуру. URA.RU направило официальный запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области. Информация дополнится после ответа пресс-службы правительства региона. Ранее URA.RU писало, что курганский депутат Сидоров помогает следователям из главного СКР расследовать уголовное дело против мэрии из-за гибели людей в майском пожаре в микрорайоне Смолино. На следующей недели депутат планирует встречу с подчиненными Бастрыкина.
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