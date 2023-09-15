Судья Исаева разъяснила риски строительства вокруг ЛЭП

Суд Тульской области: угрозу лесных пожаров могут создать строители

15 сентября 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

В зоне линий электропередач часто возводятся сторонние объекты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Часто пожарную ситуацию вокруг энергетической инфраструктуры создают сторонние компании, например, предприятия, занимающиеся строительством в охранной зоне ВЛ (воздушные линии, обеспечивают передачу электроэнергии от подстанций до конечных потребителей, населенных пунктов, предприятий). Ленинский район суд Тульской области разбирал подобное дело, где из-за этого возник риск возгорания. «В охранной зоне ВЛ не должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным приближением к проводам, складирования горючих материалов, костров. Не должны выполняться работы сторонними организациями без письменного согласования с тем, которому принадлежит ВЛ. Не должно быть оседания или вспучивания грунта вокруг фундаментов, трещин и повреждений в фундаментах. Состояние опор должно быть без наклонов или смещения. Не должно быть обрывов и оплавлений проводов и тросов, заземляющих спусков на опорах и у земли, нарушений контактов в болтовых соединениях защитного троса от молний с заземляющим спуском или телом опоры», — говорится в постановлении суда. Часто угрозой лесных пожаров становятся строители, что нарушают опоры ВЛ. Примером того может быть дело, которое завели в отношении компании, обвиняемой по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, устройства, эксплуатации установок, тепловых сетей). Рассмотрение проходило в апреле 2012 года судьей Ольгой Исаевой. «В зоне нахождения ВЛ 6 кВ, в районе железнодорожного переезда автодороги, сторонней организацией велись строительные работы. В результате чего был снят верхний слой земли глубиной более двух метров. Это нарушило фундаменты опор. В процессе дальнейшей эксплуатации и продолжения ведения строительных работ в близости ВЛ возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, животных и растений, имуществу. Появилась возможность образования и распространения пожара из-за возможного короткого замыкания на ВЛ в результате схлестывания или обрыва проводов», — отмечается в материалах дела. Суд вынес решение приостановить на 90 суток работу предприятия, ведущего строительные работы. Однако дело было закрыто досрочно, после устранения нарушений. Ранее в Минэнерго РФ заявили, что аварийные ситуации на линиях электропередач (ЛЭП) не могут являться причиной возникновения лесных пожаров. Короткие замыкания оперативно определяют устройства релейной защиты и автоматики, оборудование тут же отключается. На энергетиков часто перекладывают вину, чтобы скрыть истинные причины возникновения лесных пожаров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Часто пожарную ситуацию вокруг энергетической инфраструктуры создают сторонние компании, например, предприятия, занимающиеся строительством в охранной зоне ВЛ (воздушные линии, обеспечивают передачу электроэнергии от подстанций до конечных потребителей, населенных пунктов, предприятий). Ленинский район суд Тульской области разбирал подобное дело, где из-за этого возник риск возгорания. «В охранной зоне ВЛ не должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным приближением к проводам, складирования горючих материалов, костров. Не должны выполняться работы сторонними организациями без письменного согласования с тем, которому принадлежит ВЛ. Не должно быть оседания или вспучивания грунта вокруг фундаментов, трещин и повреждений в фундаментах. Состояние опор должно быть без наклонов или смещения. Не должно быть обрывов и оплавлений проводов и тросов, заземляющих спусков на опорах и у земли, нарушений контактов в болтовых соединениях защитного троса от молний с заземляющим спуском или телом опоры», — говорится в постановлении суда. Часто угрозой лесных пожаров становятся строители, что нарушают опоры ВЛ. Примером того может быть дело, которое завели в отношении компании, обвиняемой по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, устройства, эксплуатации установок, тепловых сетей). Рассмотрение проходило в апреле 2012 года судьей Ольгой Исаевой. «В зоне нахождения ВЛ 6 кВ, в районе железнодорожного переезда автодороги, сторонней организацией велись строительные работы. В результате чего был снят верхний слой земли глубиной более двух метров. Это нарушило фундаменты опор. В процессе дальнейшей эксплуатации и продолжения ведения строительных работ в близости ВЛ возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, животных и растений, имуществу. Появилась возможность образования и распространения пожара из-за возможного короткого замыкания на ВЛ в результате схлестывания или обрыва проводов», — отмечается в материалах дела. Суд вынес решение приостановить на 90 суток работу предприятия, ведущего строительные работы. Однако дело было закрыто досрочно, после устранения нарушений. Ранее в Минэнерго РФ заявили, что аварийные ситуации на линиях электропередач (ЛЭП) не могут являться причиной возникновения лесных пожаров. Короткие замыкания оперативно определяют устройства релейной защиты и автоматики, оборудование тут же отключается. На энергетиков часто перекладывают вину, чтобы скрыть истинные причины возникновения лесных пожаров.