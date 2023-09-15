Судья Исаева разъяснила риски строительства вокруг ЛЭП

Часто пожарную ситуацию вокруг энергетической инфраструктуры создают сторонние компании, например, предприятия, занимающиеся строительством в охранной зоне ВЛ (воздушные линии, обеспечивают передачу электроэнергии от подстанций до конечных потребителей, населенных пунктов, предприятий). Ленинский район суд Тульской области разбирал подобное дело, где из-за этого возник риск возгорания.
«В охранной зоне ВЛ не должно быть посторонних предметов, строений, стогов сена, штабелей леса, деревьев, угрожающих падением на линию или опасным приближением к проводам, складирования горючих материалов, костров. Не должны выполняться работы сторонними организациями без письменного согласования с тем, которому принадлежит ВЛ. Не должно быть оседания или вспучивания грунта вокруг фундаментов, трещин и повреждений в фундаментах. Состояние опор должно быть без наклонов или смещения. Не должно быть обрывов и оплавлений проводов и тросов, заземляющих спусков на опорах и у земли, нарушений контактов в болтовых соединениях защитного троса от молний с заземляющим спуском или телом опоры», — говорится в постановлении суда.
Часто угрозой лесных пожаров становятся строители, что нарушают опоры ВЛ. Примером того может быть дело, которое завели в отношении компании, обвиняемой по статье 9.11 КоАП РФ (нарушение правил пользования топливом и энергией, устройства, эксплуатации установок, тепловых сетей). Рассмотрение проходило в апреле 2012 года судьей Ольгой Исаевой. «В зоне нахождения ВЛ 6 кВ, в районе железнодорожного переезда автодороги, сторонней организацией велись строительные работы. В результате чего был снят верхний слой земли глубиной более двух метров. Это нарушило фундаменты опор. В процессе дальнейшей эксплуатации и продолжения ведения строительных работ в близости ВЛ возникла угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, животных и растений, имуществу. Появилась возможность образования и распространения пожара из-за возможного короткого замыкания на ВЛ в результате схлестывания или обрыва проводов», — отмечается в материалах дела.
Суд вынес решение приостановить на 90 суток работу предприятия, ведущего строительные работы. Однако дело было закрыто досрочно, после устранения нарушений.
Ранее в Минэнерго РФ заявили, что аварийные ситуации на линиях электропередач (ЛЭП) не могут являться причиной возникновения лесных пожаров. Короткие замыкания оперативно определяют устройства релейной защиты и автоматики, оборудование тут же отключается. На энергетиков часто перекладывают вину, чтобы скрыть истинные причины возникновения лесных пожаров.
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