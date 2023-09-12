Член совета при комитете ГД Есина: на энергетиков перекладывают вину за лесные пожары

Судебный эксперт Есина вступилась за энергетиков, обвиняемых в лесных пожарах

13 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

У линий электропередач очень высокая степень защиты, напомнила Елена Есина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Чтобы скрыть истинные причины лесных пожаров, вину за них власти перекладывают на энергетиков. Об этом в беседе с URA.RU заявила судебный эксперт по экологии, член Экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елена Есина. «Сразу скажу, что это просто перевод стрелок. В основном это связано с незаконными вырубками. Чтобы это замаскировать, перекладывают вину на энергетиков. У нас прямо в лесах прокладывают линии электропередач. Делается для этого полоса отчуждения. Иначе как бы мы с вами пользовались светом в разных уголках страны. Там же такая степень защиты высокая, чтобы что-то закоротило — там же сразу все выбьется. Специальные предусматриваются мероприятия по разным степеням защиты», — объяснила Елена Есина. Судебный эксперт по экологии подчеркнула, что не помнит обоснованных случаев, чтобы в лесных пожарах оказались виновны энергетики. «Я вам даже не скажу, что были такие случаи, где была обоснована, доказана эта взаимосвязь возникшего пожара и объекта энергетики», — отметила Есина. Ранее о том, что провода и опоры линий электропередач не могут стать причиной начала лесного пожара, заявили в пресс-службе Минэнерго. Эти выводы были подтверждены в 2022 году в заключениях независимых экспертов из Омского государственного технического университета, Сибирского федерального, Новосибирского государственного технического, Национального исследовательского Томского политехнического и ООО «Болид». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы скрыть истинные причины лесных пожаров, вину за них власти перекладывают на энергетиков. Об этом в беседе с URA.RU заявила судебный эксперт по экологии, член Экспертного совета при комитете Госдумы по экологии и природным ресурсам Елена Есина. «Сразу скажу, что это просто перевод стрелок. В основном это связано с незаконными вырубками. Чтобы это замаскировать, перекладывают вину на энергетиков. У нас прямо в лесах прокладывают линии электропередач. Делается для этого полоса отчуждения. Иначе как бы мы с вами пользовались светом в разных уголках страны. Там же такая степень защиты высокая, чтобы что-то закоротило — там же сразу все выбьется. Специальные предусматриваются мероприятия по разным степеням защиты», — объяснила Елена Есина. Судебный эксперт по экологии подчеркнула, что не помнит обоснованных случаев, чтобы в лесных пожарах оказались виновны энергетики. «Я вам даже не скажу, что были такие случаи, где была обоснована, доказана эта взаимосвязь возникшего пожара и объекта энергетики», — отметила Есина. Ранее о том, что провода и опоры линий электропередач не могут стать причиной начала лесного пожара, заявили в пресс-службе Минэнерго. Эти выводы были подтверждены в 2022 году в заключениях независимых экспертов из Омского государственного технического университета, Сибирского федерального, Новосибирского государственного технического, Национального исследовательского Томского политехнического и ООО «Болид».