Спецназ МВД задержал подозреваемого в убийстве свердловской участковой

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Бывшего мужа, обвиняемого в убийстве участковой, задержал спецназ Фото:

В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве 31-летней сотрудницы полиции из поселка Первомайского. Им оказался бывший муж Эльвиры Муфазаловой. Артуру Русинову предъявили обвинение сразу по трем статьям. Подробности дела URA.RU рассказали представители региональных управлений СКР и ГУ МВД России.

«Для раскрытия этого особо тяжкого преступления была создана следственно-оперативная группа. Несмотря на то, что на протяжении расследования муж потерпевшей свою вину категорически отрицал, тем не менее следствием СКР получены веские основания по привлечению фигуранта в качестве подозреваемого в убийстве. Фигуранту уже предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ, а также по ч.1 ст. 137 УК РФ и по ст. 138.1 УК РФ», — отметил старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга.

По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. «В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф, проверяли алиби десятков лиц, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей. Операция по изобличению обвиняемого завершилась обысками по месту жительства и задержанием при силовой поддержке спецназа МВД», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в СМИ сообщали о том, что Эльвиру Муфазалову, 31-летнюю сотрудницу полиции из поселка Первомайского, нашли мертвой в реке Бисерть в апреле 2022 года. Девушка захлебнулась, а на ее теле обнаружили раны от рубящих ударов.

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В Свердловской области задержали подозреваемого в убийстве 31-летней сотрудницы полиции из поселка Первомайского. Им оказался бывший муж Эльвиры Муфазаловой. Артуру Русинову предъявили обвинение сразу по трем статьям. Подробности дела URA.RU рассказали представители региональных управлений СКР и ГУ МВД России. «Для раскрытия этого особо тяжкого преступления была создана следственно-оперативная группа. Несмотря на то, что на протяжении расследования муж потерпевшей свою вину категорически отрицал, тем не менее следствием СКР получены веские основания по привлечению фигуранта в качестве подозреваемого в убийстве. Фигуранту уже предъявлено обвинение по ч.1 ст. 105 УК РФ, а также по ч.1 ст. 137 УК РФ и по ст. 138.1 УК РФ», — отметил старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга. По ряду признаков это убийство носит семейно-бытовой характер. «В своей работе оперуполномоченные уголовного розыска территориального ОВД и регионального главка МВД использовали полиграф, проверяли алиби десятков лиц, устанавливали возможных очевидцев и свидетелей. Операция по изобличению обвиняемого завершилась обысками по месту жительства и задержанием при силовой поддержке спецназа МВД», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Ранее в СМИ сообщали о том, что Эльвиру Муфазалову, 31-летнюю сотрудницу полиции из поселка Первомайского, нашли мертвой в реке Бисерть в апреле 2022 года. Девушка захлебнулась, а на ее теле обнаружили раны от рубящих ударов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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