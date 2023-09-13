В ЯНАО трое рабочих пострадали от аварии в котельной

14 сентября 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

В поселке Харасавей трое рабочих пострадало при возгорании парогенератора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Харасавей Ямальского района ЯНАО при возгорании парогенератора пострадали трое рабочих. Прокуратура округа организовала проверку по факту происшествия, сообщают в ведомстве. «Вечером 12 сентября на территории производственной базы в поселке Харасавей произошло возгорание парогенератора, в результате которого пострадали три работника ООО „ГСП-2“. Пострадавшим оказана первая помощь и 13 сентября они доставлены в больницу Салехарда», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Прокуратура организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет проведена оценка условий труда и соблюдения техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, а двое в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в окружной клинической больнице Салехарда, сообщил корреспонденту агентства источник в медицинских кругах.

В поселке Харасавей Ямальского района ЯНАО при возгорании парогенератора пострадали трое рабочих. Прокуратура округа организовала проверку по факту происшествия, сообщают в ведомстве. «Вечером 12 сентября на территории производственной базы в поселке Харасавей произошло возгорание парогенератора, в результате которого пострадали три работника ООО „ГСП-2“. Пострадавшим оказана первая помощь и 13 сентября они доставлены в больницу Салехарда», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Прокуратура организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет проведена оценка условий труда и соблюдения техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, а двое в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в окружной клинической больнице Салехарда, сообщил корреспонденту агентства источник в медицинских кругах.