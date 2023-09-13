13 сентября 2023

В ЯНАО трое рабочих пострадали от аварии в котельной

© Служба новостей «URA.RU»
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В поселке Харасавей трое рабочих пострадало при возгорании парогенератора Фото:

В поселке Харасавей Ямальского района ЯНАО при возгорании парогенератора пострадали трое рабочих. Прокуратура округа организовала проверку по факту происшествия, сообщают в ведомстве.

«Вечером 12 сентября на территории производственной базы в поселке Харасавей произошло возгорание парогенератора, в результате которого пострадали три работника ООО „ГСП-2“. Пострадавшим оказана первая помощь и 13 сентября они доставлены в больницу Салехарда», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.

Прокуратура организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет проведена оценка условий труда и соблюдения техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, а двое в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в окружной клинической больнице Салехарда, сообщил корреспонденту агентства источник в медицинских кругах.

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В поселке Харасавей Ямальского района ЯНАО при возгорании парогенератора пострадали трое рабочих. Прокуратура округа организовала проверку по факту происшествия, сообщают в ведомстве. «Вечером 12 сентября на территории производственной базы в поселке Харасавей произошло возгорание парогенератора, в результате которого пострадали три работника ООО „ГСП-2“. Пострадавшим оказана первая помощь и 13 сентября они доставлены в больницу Салехарда», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Прокуратура организовала проверку. В ходе надзорных мероприятий будет проведена оценка условий труда и соблюдения техники безопасности. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, а двое в тяжелом состоянии. Сейчас они находятся под наблюдением врачей в окружной клинической больнице Салехарда, сообщил корреспонденту агентства источник в медицинских кругах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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