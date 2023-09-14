В Кремле раскрыли, когда Лавров полетит в Северную Корею

Песков: Лавров посетит Северную Корею в октябре
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, путин владимир, лавров сергей
Лавров и Путин приняли предложение посетить КНДР Фото:

Глава МИД РФ Сергей Ларов посетит Пхеньян (столицу КНДР) в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Будет быстро подготовлен визит лавров в Пхеньян. Он состоится в течение октября», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин также принял предложение посетить Северную Корею, поступившее от лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе личной беседы.

Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры 14 сентября на космодроме «Восточный». На встрече присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Виталий Савельев и другие официальные лица.

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Глава МИД РФ Сергей Ларов посетит Пхеньян (столицу КНДР) в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Будет быстро подготовлен визит лавров в Пхеньян. Он состоится в течение октября», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин также принял предложение посетить Северную Корею, поступившее от лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе личной беседы. Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры 14 сентября на космодроме «Восточный». На встрече присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Виталий Савельев и другие официальные лица.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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