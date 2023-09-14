В Кремле раскрыли, когда Лавров полетит в Северную Корею

Глава МИД РФ Сергей Ларов посетит Пхеньян (столицу КНДР) в октябре. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Будет быстро подготовлен визит лавров в Пхеньян. Он состоится в течение октября», — заявил Песков в ходе конференц-колла. Он отметил, что президент РФ Владимир Путин также принял предложение посетить Северную Корею, поступившее от лидера КНДР Ким Чен Ына в ходе личной беседы.
Владимир Путин и Ким Чен Ын провели переговоры 14 сентября на космодроме «Восточный». На встрече присутствовали министр обороны РФ Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр транспорта Виталий Савельев и другие официальные лица.
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