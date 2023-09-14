В Пермском крае ищут пожилую женщину с малиновой сумкой

Волонтеров просят помочь в поисках Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Пермском крае объявлены поиски 86-летней женщины. Она ушла из дома по ул. Красный бульвар в Соликамске 10 сентября и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает на своей странице «ВКонтакте» поисковый отряд «Регион 59»».

«Была одета в куртку фиолетового цвета, черные полуботинки. На голове — белый платок. При себе имела сумку малинового цвета. Приметы не установлены», — говорится в сообщении.

Бабушке требуется медицинская помощь. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Краснокамске в лесу пропал 79-летний мужчина. Его нашли живым.