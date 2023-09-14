В Пермском крае ищут пожилую женщину с малиновой сумкой

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Волонтеров просят помочь в поисках Фото:

В Пермском крае объявлены поиски 86-летней женщины. Она ушла из дома по ул. Красный бульвар в Соликамске 10 сентября и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает на своей странице «ВКонтакте» поисковый отряд «Регион 59»».

«Была одета в куртку фиолетового цвета, черные полуботинки. На голове — белый платок. При себе имела сумку малинового цвета. Приметы не установлены», — говорится в сообщении.

Бабушке требуется медицинская помощь. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Краснокамске в лесу пропал 79-летний мужчина. Его нашли живым.

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В Пермском крае объявлены поиски 86-летней женщины. Она ушла из дома по ул. Красный бульвар в Соликамске 10 сентября и с тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает на своей странице «ВКонтакте» поисковый отряд «Регион 59»». «Была одета в куртку фиолетового цвета, черные полуботинки. На голове — белый платок. При себе имела сумку малинового цвета. Приметы не установлены», — говорится в сообщении. Бабушке требуется медицинская помощь. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Краснокамске в лесу пропал 79-летний мужчина. Его нашли живым.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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