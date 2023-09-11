В Краснокамском округе (Пермский край) организован поиск 79-летнего мужчины. Днем 11 сентября пенсионер ушел в лес, с тех пор о его местоположении никто ничего не знает, рассказали в прикамском поисковом отряде.
«Пропал Владимир Коротец, 79 лет. 11 сентября 2023 года ушел в лес (Краснокамский округ, Пермский край, СТ „Автодорожник“). С тех пор его местонахождение неизвестно», — передает telegram-канал регионального отряда имени Ирины Бухановой. Волонтеры просят оказать помощь в поиске пропавшего.
Ранее URA.RU писало о том, что в регине двое суток искали 84-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Женщина прошла порядка 10 километров, после чего встретила грибников.
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