Волонтеры ищут 79-летнего мужчину, потерявшегося в лесу под Краснокамском. Фото

12 сентября 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

Мужчина ушел в лес и не вернулся Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Краснокамском округе (Пермский край) организован поиск 79-летнего мужчины. Днем 11 сентября пенсионер ушел в лес, с тех пор о его местоположении никто ничего не знает, рассказали в прикамском поисковом отряде. «Пропал Владимир Коротец, 79 лет. 11 сентября 2023 года ушел в лес (Краснокамский округ, Пермский край, СТ „Автодорожник“). С тех пор его местонахождение неизвестно», — передает telegram-канал регионального отряда имени Ирины Бухановой. Волонтеры просят оказать помощь в поиске пропавшего. Ранее URA.RU писало о том, что в регине двое суток искали 84-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Женщина прошла порядка 10 километров, после чего встретила грибников. В Прикамье объявили срочный сбор на поиски пенсионера Фото: telegram-канал «Поисковой отряд им. Ирины Бухановой», https://t.me/perm_poisk/292

В Краснокамском округе (Пермский край) организован поиск 79-летнего мужчины. Днем 11 сентября пенсионер ушел в лес, с тех пор о его местоположении никто ничего не знает, рассказали в прикамском поисковом отряде. «Пропал Владимир Коротец, 79 лет. 11 сентября 2023 года ушел в лес (Краснокамский округ, Пермский край, СТ „Автодорожник“). С тех пор его местонахождение неизвестно», — передает telegram-канал регионального отряда имени Ирины Бухановой. Волонтеры просят оказать помощь в поиске пропавшего. Ранее URA.RU писало о том, что в регине двое суток искали 84-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Женщина прошла порядка 10 километров, после чего встретила грибников.