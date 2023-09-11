11 сентября 2023

Волонтеры ищут 79-летнего мужчину, потерявшегося в лесу под Краснокамском. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, нургуш, тайга, горы, иремель
Мужчина ушел в лес и не вернулся Фото:

В Краснокамском округе (Пермский край) организован поиск 79-летнего мужчины. Днем 11 сентября пенсионер ушел в лес, с тех пор о его местоположении никто ничего не знает, рассказали в прикамском поисковом отряде.

«Пропал Владимир Коротец, 79 лет. 11 сентября 2023 года ушел в лес (Краснокамский округ, Пермский край, СТ „Автодорожник“). С тех пор его местонахождение неизвестно», — передает telegram-канал регионального отряда имени Ирины Бухановой. Волонтеры просят оказать помощь в поиске пропавшего.

Ранее URA.RU писало о том, что в регине двое суток искали 84-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Женщина прошла порядка 10 километров, после чего встретила грибников.

В Прикамье объявили срочный сбор на поиски пенсионера
В Прикамье объявили срочный сбор на поиски пенсионера
Фото:

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В Краснокамском округе (Пермский край) организован поиск 79-летнего мужчины. Днем 11 сентября пенсионер ушел в лес, с тех пор о его местоположении никто ничего не знает, рассказали в прикамском поисковом отряде. «Пропал Владимир Коротец, 79 лет. 11 сентября 2023 года ушел в лес (Краснокамский округ, Пермский край, СТ „Автодорожник“). С тех пор его местонахождение неизвестно», — передает telegram-канал регионального отряда имени Ирины Бухановой. Волонтеры просят оказать помощь в поиске пропавшего. Ранее URA.RU писало о том, что в регине двое суток искали 84-летнюю пенсионерку, которая заблудилась в лесу. Женщина прошла порядка 10 километров, после чего встретила грибников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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