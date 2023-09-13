13 сентября 2023

Тюменский бизнесмен Хусаинов отменил свои командировки ради футбола

© Служба новостей «URA.RU»
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Риэлтерская компания "Этажи". Тюмень, хусаинов ильдар
Бизнесмен решил поиграть в футбол сам Фото:

Основатель тюменского агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов отменил все свои командировки в начале октября. Как объяснил бизнесмен, он решил посвятить время тренировкам к футбольному турниру.

«Вчера принял для себя окончательное решение, что с 1 по 10 октября поеду в составе сборной Тюменской области на финал чемпионата России среди ветеранов „40+“! Там в других сборных будут и именитые футболисты прошлого <…> И до этой даты решил отменить все командировки. Тренировки почти каждый день будут эти дни», — написал Хусаинов у себя в соцсетях. По его словам, выиграть чемпионат — его «детская мечта».

При этом целиком отказываться от работы он все же не планирует. На время тренировок он планирует работать удаленно, а в дни отдыха на турнире собирается посетить офисы «Этажей» в различных городах.

Ранее URA.RU сообщало, что Ильдар Хусаинов попал на страницы журнала Forbes. Там опубликовали интервью с бизнесменом и его конкурентами.

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Основатель тюменского агентства недвижимости «Этажи» Ильдар Хусаинов отменил все свои командировки в начале октября. Как объяснил бизнесмен, он решил посвятить время тренировкам к футбольному турниру. «Вчера принял для себя окончательное решение, что с 1 по 10 октября поеду в составе сборной Тюменской области на финал чемпионата России среди ветеранов „40+“! Там в других сборных будут и именитые футболисты прошлого <…> И до этой даты решил отменить все командировки. Тренировки почти каждый день будут эти дни», — написал Хусаинов у себя в соцсетях. По его словам, выиграть чемпионат — его «детская мечта». При этом целиком отказываться от работы он все же не планирует. На время тренировок он планирует работать удаленно, а в дни отдыха на турнире собирается посетить офисы «Этажей» в различных городах. Ранее URA.RU сообщало, что Ильдар Хусаинов попал на страницы журнала Forbes. Там опубликовали интервью с бизнесменом и его конкурентами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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