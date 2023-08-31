Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов попал на страницы журнала Forbes

01 сентября 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Журнал Forbes назвал основателя федерального агентства «Этажи» «отраслевым лоббистом» Фото: Николай Бастриков © URA.RU Журнал Forbes опубликовал статью, посвященную тюменскому бизнесмену Ильдару Хусаинову. Об этом основатель федерального агентства недвижимости «Этажи» рассказал в своем telegram-канале. «Значит пришло время, появиться в Forbes. Читайте статью „Как Ильдар Хусаинов создал риелторскую сеть ‚Этажи‘ и почему недовольны конкуренты“», — сообщил Хусаинов. Статья содержит интервью с бизнесменом, мнения независимых экспертов и конкурентов. Ранее URA.RU рассказало о непопулярном решении, которое был вынужден принять Хусаинов из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

Журнал Forbes опубликовал статью, посвященную тюменскому бизнесмену Ильдару Хусаинову. Об этом основатель федерального агентства недвижимости «Этажи» рассказал в своем telegram-канале. «Значит пришло время, появиться в Forbes. Читайте статью „Как Ильдар Хусаинов создал риелторскую сеть ‚Этажи‘ и почему недовольны конкуренты“», — сообщил Хусаинов. Статья содержит интервью с бизнесменом, мнения независимых экспертов и конкурентов. Ранее URA.RU рассказало о непопулярном решении, которое был вынужден принять Хусаинов из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ.