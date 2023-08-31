31 августа 2023

Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов попал на страницы журнала Forbes

© Служба новостей «URA.RU»
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Риэлтерская компания "Этажи". Тюмень, хусаинов ильдар
Журнал Forbes назвал основателя федерального агентства «Этажи» «отраслевым лоббистом» Фото:

Журнал Forbes опубликовал статью, посвященную тюменскому бизнесмену Ильдару Хусаинову. Об этом основатель федерального агентства недвижимости «Этажи» рассказал в своем telegram-канале.

«Значит пришло время, появиться в Forbes. Читайте статью „Как Ильдар Хусаинов создал риелторскую сеть ‚Этажи‘ и почему недовольны конкуренты“», — сообщил Хусаинов.

Статья содержит интервью с бизнесменом, мнения независимых экспертов и конкурентов. Ранее URA.RU рассказало о непопулярном решении, которое был вынужден принять Хусаинов из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ.

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Журнал Forbes опубликовал статью, посвященную тюменскому бизнесмену Ильдару Хусаинову. Об этом основатель федерального агентства недвижимости «Этажи» рассказал в своем telegram-канале. «Значит пришло время, появиться в Forbes. Читайте статью „Как Ильдар Хусаинов создал риелторскую сеть ‚Этажи‘ и почему недовольны конкуренты“», — сообщил Хусаинов. Статья содержит интервью с бизнесменом, мнения независимых экспертов и конкурентов. Ранее URA.RU рассказало о непопулярном решении, которое был вынужден принять Хусаинов из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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