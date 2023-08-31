Тюменский бизнесмен Ильдар Хусаинов попал на страницы журнала Forbes

Журнал Forbes назвал основателя федерального агентства «Этажи» «отраслевым лоббистом»
Журнал Forbes опубликовал статью, посвященную тюменскому бизнесмену Ильдару Хусаинову. Об этом основатель федерального агентства недвижимости «Этажи» рассказал в своем telegram-канале.
«Значит пришло время, появиться в Forbes. Читайте статью „Как Ильдар Хусаинов создал риелторскую сеть ‚Этажи‘ и почему недовольны конкуренты“», — сообщил Хусаинов.
Статья содержит интервью с бизнесменом, мнения независимых экспертов и конкурентов. Ранее URA.RU рассказало о непопулярном решении, которое был вынужден принять Хусаинов из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ.
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