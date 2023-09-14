Тюменцы раскупили все билеты на концерт звезды ТНТ Евгения Чебаткова

Комик не впервые приезжает с концертом в Тюмень Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Тюмени раскупили почти все билеты на концерт стендап-комика и звезды ТНТ Евгения Чебаткова. Информация об этом размещена на сайте бронирования kassir.ru. Концерт запланирован на 28 сентября.

«Евгений Чебатков — казахстанский стендап-комик, телеведущий и сценарист. Евгений представит новый Stand up концерт „Москитная сетка“. Мест на выступление осталось два», — следует из информации на сайте бронирования.

Концерт комика состоится 28 сентября. Это не первый приезд Евгения Чебаткова в Тюмень.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выступит другой известный комик Гурам Амарян. Он также выступает в жанре stand up.