Тюменцы раскупили все билеты на концерт звезды ТНТ Евгения Чебаткова

Комик не впервые приезжает с концертом в Тюмень
В Тюмени раскупили почти все билеты на концерт стендап-комика и звезды ТНТ Евгения Чебаткова. Информация об этом размещена на сайте бронирования kassir.ru. Концерт запланирован на 28 сентября.
«Евгений Чебатков — казахстанский стендап-комик, телеведущий и сценарист. Евгений представит новый Stand up концерт „Москитная сетка“. Мест на выступление осталось два», — следует из информации на сайте бронирования.
Концерт комика состоится 28 сентября. Это не первый приезд Евгения Чебаткова в Тюмень.
Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выступит другой известный комик Гурам Амарян. Он также выступает в жанре stand up.
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