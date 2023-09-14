Тюменцы раскупили все билеты на концерт звезды ТНТ Евгения Чебаткова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, стендап, standup spot, standup, открытый микрофон, комедия, fresh standup, стендап клуб
Комик не впервые приезжает с концертом в Тюмень Фото:

В Тюмени раскупили почти все билеты на концерт стендап-комика и звезды ТНТ Евгения Чебаткова. Информация об этом размещена на сайте бронирования kassir.ru. Концерт запланирован на 28 сентября.

«Евгений Чебатков — казахстанский стендап-комик, телеведущий и сценарист. Евгений представит новый Stand up концерт „Москитная сетка“. Мест на выступление осталось два», — следует из информации на сайте бронирования.

Концерт комика состоится 28 сентября. Это не первый приезд Евгения Чебаткова в Тюмень.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выступит другой известный комик Гурам Амарян. Он также выступает в жанре stand up.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени раскупили почти все билеты на концерт стендап-комика и звезды ТНТ Евгения Чебаткова. Информация об этом размещена на сайте бронирования kassir.ru. Концерт запланирован на 28 сентября. «Евгений Чебатков — казахстанский стендап-комик, телеведущий и сценарист. Евгений представит новый Stand up концерт „Москитная сетка“. Мест на выступление осталось два», — следует из информации на сайте бронирования. Концерт комика состоится 28 сентября. Это не первый приезд Евгения Чебаткова в Тюмень. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени выступит другой известный комик Гурам Амарян. Он также выступает в жанре stand up.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...