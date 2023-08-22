22 августа 2023

Стендап-комик Гурам Амарян приедет в Тюмень с новым концертом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, стендап, standup, открытый микрофон, стендап клуб
Ждать выступления комика придется до ноября Фото:

В Тюмени выступит комик Гурам Амарян, набравший популярность в программе Stand Up на телеканале ТНТ. Приедет артист в областную столицу 8 ноября, о чем сообщается на его официальном сайте.

«Тюмень, ДК „Железнодорожник“. 8 ноября в 20:00 новый концерт Гурама Амаряна „Гость“, в котором он рассуждает о жизни восточного парня, уже более двадцати лет проживающего в России. В концерте артист снова переведет в юмор свою боль и искренние переживания», — указано на официальном сайте комика.

Стоимость билетов на выступление Амаряна начинается от 800 рублей и доходит до 5000. При этом уже половина самых дорогих мест на артиста раскуплена.

Ранее URA.RU cообщало, что стендап-комик выступит и Ямало-Ненецком автономном округе. Туда он отправится после концерта в Тюмени и посетит сразу несколько крупных городов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени выступит комик Гурам Амарян, набравший популярность в программе Stand Up на телеканале ТНТ. Приедет артист в областную столицу 8 ноября, о чем сообщается на его официальном сайте. «Тюмень, ДК „Железнодорожник“. 8 ноября в 20:00 новый концерт Гурама Амаряна „Гость“, в котором он рассуждает о жизни восточного парня, уже более двадцати лет проживающего в России. В концерте артист снова переведет в юмор свою боль и искренние переживания», — указано на официальном сайте комика. Стоимость билетов на выступление Амаряна начинается от 800 рублей и доходит до 5000. При этом уже половина самых дорогих мест на артиста раскуплена. Ранее URA.RU cообщало, что стендап-комик выступит и Ямало-Ненецком автономном округе. Туда он отправится после концерта в Тюмени и посетит сразу несколько крупных городов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...