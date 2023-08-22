Стендап-комик Гурам Амарян приедет в Тюмень с новым концертом

23 августа 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Ждать выступления комика придется до ноября Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени выступит комик Гурам Амарян, набравший популярность в программе Stand Up на телеканале ТНТ. Приедет артист в областную столицу 8 ноября, о чем сообщается на его официальном сайте. «Тюмень, ДК „Железнодорожник“. 8 ноября в 20:00 новый концерт Гурама Амаряна „Гость“, в котором он рассуждает о жизни восточного парня, уже более двадцати лет проживающего в России. В концерте артист снова переведет в юмор свою боль и искренние переживания», — указано на официальном сайте комика. Стоимость билетов на выступление Амаряна начинается от 800 рублей и доходит до 5000. При этом уже половина самых дорогих мест на артиста раскуплена. Ранее URA.RU cообщало, что стендап-комик выступит и Ямало-Ненецком автономном округе. Туда он отправится после концерта в Тюмени и посетит сразу несколько крупных городов.

В Тюмени выступит комик Гурам Амарян, набравший популярность в программе Stand Up на телеканале ТНТ. Приедет артист в областную столицу 8 ноября, о чем сообщается на его официальном сайте. «Тюмень, ДК „Железнодорожник“. 8 ноября в 20:00 новый концерт Гурама Амаряна „Гость“, в котором он рассуждает о жизни восточного парня, уже более двадцати лет проживающего в России. В концерте артист снова переведет в юмор свою боль и искренние переживания», — указано на официальном сайте комика. Стоимость билетов на выступление Амаряна начинается от 800 рублей и доходит до 5000. При этом уже половина самых дорогих мест на артиста раскуплена. Ранее URA.RU cообщало, что стендап-комик выступит и Ямало-Ненецком автономном округе. Туда он отправится после концерта в Тюмени и посетит сразу несколько крупных городов.