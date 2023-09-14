Тюменский аквапарк повысил цены для посетителей

В Тюмени на треть повысили цены на посещение аквапарка «ЛетоЛето» по будням
© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев и Моор. Тюмень, аквапарк, аквапарк летолето, аквапарк лето лето, летолето
Билеты в аквапарк и SPA в будние дни подорожают на треть Фото:

Цены на посещение тюменского аквапарка «ЛетоЛето» в будние дни установили по прайсу для выходных, то есть дороже на 17-33%, на период с 23 октября по 6 ноября. Информация представлена на сайте развлекательного комплекса.

«Стоимость посещения аквапарка, спа-комплекса. С 23 октября по 6 ноября действуют тарифы выходного дня», — следует из информации на сайте «ЛетоЛето».

В выходные дни попасть в развлекательный центр стоит дороже, чем в будни. Стоимость билетов в аквапарк для детей увеличивается на 29-33% (в зависимости от выбранного времени посещения), для взрослых — на 21-23%. Разница составляет 400-500 рублей за билет. В спа-комплексе стоимость повышается на 17-26%.

URA.RU направило в «ЛетоЛето» запрос, с просьбой разъяснить причину введения акции. Ответ ожидается.

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Цены на посещение тюменского аквапарка «ЛетоЛето» в будние дни установили по прайсу для выходных, то есть дороже на 17-33%, на период с 23 октября по 6 ноября. Информация представлена на сайте развлекательного комплекса. «Стоимость посещения аквапарка, спа-комплекса. С 23 октября по 6 ноября действуют тарифы выходного дня», — следует из информации на сайте «ЛетоЛето». В выходные дни попасть в развлекательный центр стоит дороже, чем в будни. Стоимость билетов в аквапарк для детей увеличивается на 29-33% (в зависимости от выбранного времени посещения), для взрослых — на 21-23%. Разница составляет 400-500 рублей за билет. В спа-комплексе стоимость повышается на 17-26%. URA.RU направило в «ЛетоЛето» запрос, с просьбой разъяснить причину введения акции. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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