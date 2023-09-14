Горячую воду в сотнях домов Кургана дадут раньше запланированного срока

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Разное. Курган, душ, мочалка, смеситель, вода из крана, водоснабжение
В Кургане раньше срока дадут горячую воду Фото:

Горячая вода в сотнях жилых домов центра Кургана появится утром пятницы, 15 сентября. Ранее планировалось, что подачу ресурса возобновят в дневное время. Также теплоноситель начнут запускать в десятки домов в районе улицы М.Горького. Об этом URA.RU рассказали в Курганской генерирующей компании.

«Курганская генерирующая компания завершает замену изношенного участка магистральной тепловой сети раньше срока. <…> К утру 15 сентября теплоноситель на тепловых пунктах прогреется. Горячее водоснабжение возобновится в 726 многоквартирных домов», — проинформировали в ресурсоснабжающей организации. Рабочие компании уже начали запуск воды в трубопроводы.

Также энергетики собираются 15 сентября подать горячую в 62 дома в центре Кургана после завершения ремонта по улице М.Горького. «В этих домах горячая вода появится в течение двух суток», — рассказали в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что горячую воду отключат в сотнях домов в центре Кургана. Ограничение ввели на двое суток из-за ремонта изношенного участка магистрали.

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Горячая вода в сотнях жилых домов центра Кургана появится утром пятницы, 15 сентября. Ранее планировалось, что подачу ресурса возобновят в дневное время. Также теплоноситель начнут запускать в десятки домов в районе улицы М.Горького. Об этом URA.RU рассказали в Курганской генерирующей компании. «Курганская генерирующая компания завершает замену изношенного участка магистральной тепловой сети раньше срока. <…> К утру 15 сентября теплоноситель на тепловых пунктах прогреется. Горячее водоснабжение возобновится в 726 многоквартирных домов», — проинформировали в ресурсоснабжающей организации. Рабочие компании уже начали запуск воды в трубопроводы. Также энергетики собираются 15 сентября подать горячую в 62 дома в центре Кургана после завершения ремонта по улице М.Горького. «В этих домах горячая вода появится в течение двух суток», — рассказали в компании. Ранее URA.RU сообщало, что горячую воду отключат в сотнях домов в центре Кургана. Ограничение ввели на двое суток из-за ремонта изношенного участка магистрали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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