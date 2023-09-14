В Москве скончался пермский художник и иллюстратор Андрей Носков

Андрею Носкову было 40 лет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На 41-м году жизни 9 сентября в Москве умер пермский художник и график Андрей Носков. Он был уроженцем с. Зюкайка Верещагинского района. В Москву он переехал в начале 2023 года.

«9 сентября в Москве в возрасте 40 лет скончался пермский художник, график и иллюстратор Андрей Носков. Андрей нарисовал многие обложки к альбомам пермской музыкальной группы „Blues-Собеседник“», — сообщает 59.ru.

По данным издания, Андрей Носков был резидентом творческой усадьбы «Гуслица» в Подмосковье. В 2020 году у него прошла персональная выставка. Андрей был художником-самоучкой. Работал с изданиями «Соль», «Пермская трибуна», а также порталом 59.RU.