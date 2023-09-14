Дерипаска заявил о возвращении российских денег с Запада

14 сентября 2023 в 18:37 Размер текста - 17 +

Российские деньги начинают возвращаться в страну, заявил Олег Дерипаска Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские деньги, которые были инвестированы гражданами на Западе, постепенно возвращаются в страну. Об этом рассказал российский бизнесмен Олег Дерипаска «От 500 миллиардов до одного триллиона евро или долларов инвестированных русичами на западе в активы, акции, недвижимость и банковские счета медленно, но верно возвращаются в Россию», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Он также отметил, что эти средства являются значимой поддержкой для восстановления экономики и инвестиционной активности в России. Возвращение денег осуществляется различными путями, иногда через Ближний Восток, заключил бизнесмен. Ранее стало известно, что замороженные российские активы на сумму в 100 миллиардов рублей могут быть разблокированы уже в 2023 году. Евросоюз заморозил активы России на сумму 207 миллиардов евро после начала спецоперации на Украине. В ответ на это РФ приняла закон, позволяющий блокировать счета и имущество юридических лиц, контролируемых зарубежными организациями. Италия также приняла решение о конфискации всех дворцов и яхт, принадлежащих российским олигархам, передает «Утро.ру».

Российские деньги, которые были инвестированы гражданами на Западе, постепенно возвращаются в страну. Об этом рассказал российский бизнесмен Олег Дерипаска «От 500 миллиардов до одного триллиона евро или долларов инвестированных русичами на западе в активы, акции, недвижимость и банковские счета медленно, но верно возвращаются в Россию», — написал Дерипаска в своем telegram-канале. Он также отметил, что эти средства являются значимой поддержкой для восстановления экономики и инвестиционной активности в России. Возвращение денег осуществляется различными путями, иногда через Ближний Восток, заключил бизнесмен. Ранее стало известно, что замороженные российские активы на сумму в 100 миллиардов рублей могут быть разблокированы уже в 2023 году. Евросоюз заморозил активы России на сумму 207 миллиардов евро после начала спецоперации на Украине. В ответ на это РФ приняла закон, позволяющий блокировать счета и имущество юридических лиц, контролируемых зарубежными организациями. Италия также приняла решение о конфискации всех дворцов и яхт, принадлежащих российским олигархам, передает «Утро.ру».