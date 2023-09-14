Пьяный пермяк случайно убил знакомого деревом

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Шарташский лесной парк "Каменные палатки". Екатеринбург, благоустройство города, шарташский лесопарк, валка леса
Пермяк не имел специального оборудования и валил лес незаконно Фото:

Житель п. Лямино Чусовского округа подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Во время незаконной валки леса он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спилил дерево, которое упало на его знакомого. От полученных травм он скончался.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при незаконной валке дерева в личных целях в лесном массиве, проявляя преступную небрежность, не убедившись, что в зоне возможного падения дерева нет его знакомого, не имея специальных механических приспособлений для валки и направления падения дерева, с помощью бензомоторной цепной пилы спилил дерево, которое упало и придавило потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в дневное время в августе 2023 года. Сейчас идет следствие.

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Житель п. Лямино Чусовского округа подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Во время незаконной валки леса он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спилил дерево, которое упало на его знакомого. От полученных травм он скончался. «Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при незаконной валке дерева в личных целях в лесном массиве, проявляя преступную небрежность, не убедившись, что в зоне возможного падения дерева нет его знакомого, не имея специальных механических приспособлений для валки и направления падения дерева, с помощью бензомоторной цепной пилы спилил дерево, которое упало и придавило потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении. Инцидент произошел в дневное время в августе 2023 года. Сейчас идет следствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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