Пьяный пермяк случайно убил знакомого деревом

Пермяк не имел специального оборудования и валил лес незаконно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Житель п. Лямино Чусовского округа подозревается в причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщается на сайте СУ СК РФ по Пермскому краю. Во время незаконной валки леса он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, спилил дерево, которое упало на его знакомого. От полученных травм он скончался.

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при незаконной валке дерева в личных целях в лесном массиве, проявляя преступную небрежность, не убедившись, что в зоне возможного падения дерева нет его знакомого, не имея специальных механических приспособлений для валки и направления падения дерева, с помощью бензомоторной цепной пилы спилил дерево, которое упало и придавило потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в дневное время в августе 2023 года. Сейчас идет следствие.