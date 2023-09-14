Пушилин ответил на сообщения о взятии ВСУ Авдеевки

В районе Авдеевки продолжаются жестокие бои. Об этом заявил Глава ДНР Денис Пушилин.
«В районе Клещеевки и Авдеевки продолжаются ожесточенные бои», — сказал Пушилин РИА Новости. Он добавил, что за последние сутки на позициях есть улучшения у российских подразделений. Он прокомментировал заявления Киева о взятии Вооруженными силами Украины города Авдеевка, сказав, что это вброс.
Ранее замглавы Минобороны Украины Анна Маляр написала в своем telegram-канале о взятии Авдеевки. Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщал, что командование украинских войск перебросило резервы, в том числе тяжелое вооружение, под Авдеевку для атак на Донецком направлении фронта, передает RT.
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