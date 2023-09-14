14 сентября 2023

Депутат Госдумы Куринный призвал запретить рекламу самогонных аппаратов

© Служба новостей «URA.RU»
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Со временем в России следует огранить самогоноварение, считает Алексей Куринный Фото:

В рамках борьбы с алкоголизмом в России следует запретить рекламу самогонных препаратов и самогоноварения. В разговоре с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный добавил, что со временем нужно ограничить изготовление алкоголя в домашних условиях.

«Я бы запретил рекламу самогонных аппаратов и самогоноварения. Это у нас широко идет, причем в средствах массовой информации. Можно потом постепенно выйти на ограничение самогоноварения и приготовления в домашних условиях спиртных напитков, но по этому пути тоже надо идти. Не сторонник резких запретительных методов, как в советское время, но ограничения должны быть. Сегодня хотя бы на рекламу», — сказал Алексей Куринный.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России значительно снижается потребление алкоголя, стране удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул». По его словам, граждане стали уделять внимание своему здоровью. В беседе с URA.RU депутат Госдумы Федот Тумусов отметил, что в России необходимо поменять структуру потребления спиртных напитков, чтобы граждане пили больше вина и меньше водки.

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В рамках борьбы с алкоголизмом в России следует запретить рекламу самогонных препаратов и самогоноварения. В разговоре с URA.RU заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный добавил, что со временем нужно ограничить изготовление алкоголя в домашних условиях. «Я бы запретил рекламу самогонных аппаратов и самогоноварения. Это у нас широко идет, причем в средствах массовой информации. Можно потом постепенно выйти на ограничение самогоноварения и приготовления в домашних условиях спиртных напитков, но по этому пути тоже надо идти. Не сторонник резких запретительных методов, как в советское время, но ограничения должны быть. Сегодня хотя бы на рекламу», — сказал Алексей Куринный. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России значительно снижается потребление алкоголя, стране удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул». По его словам, граждане стали уделять внимание своему здоровью. В беседе с URA.RU депутат Госдумы Федот Тумусов отметил, что в России необходимо поменять структуру потребления спиртных напитков, чтобы граждане пили больше вина и меньше водки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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