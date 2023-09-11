Депутат Госдумы Тумусов призвал пить больше вина и меньше водки

12 сентября 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

В России нужно развивать виноградники, чтобы были качественные доступные напитки, считает Федот Тумусов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В России необходимо поменять структуру потребления спиртных напитков, чтобы граждане пили больше вина и меньше водки. Это связано с тем, что свести к минимуму употребление алкоголя в стране невозможно, объяснил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. «Было бы хорошо поменять структуру потребления [спиртного], чтобы потом совсем к минимуму свести. Крепкие напитки сильнее действуют в отрицательном направлении на здоровье человека, чем мягкие, при одинаковых объемах. Водка, например, наносит более серьезный ущерб. Нужно выращивать и развивать виноградники. Создавать качественные вина. Доступность должны быть (мягких напитков). Больше вина, меньше водки, примерно так. Лучше бы, конечно, чтобы совсем не пили. Но наше общество ведь все равно до нуля никогда не дойдет в потреблении [спиртных напитков]. Мы принимали законы в Госдуме о стимулировании виноделия, чтобы виноград выращивали, вино качественное делали. Такие программы есть», — подчеркнул Федот Тумусов. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что России удалось преодолеть «алкогольный разгул» 1990-х годов. Перспективной задачей РФ становится воспитание интереса к здоровому образу жизни. В 2019 году на одного человека в год, по словам министра, приходилось 9,06 л спирта, в 2021 году — 8,82 л, а в 2022 году — уже 8,62 л. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России необходимо поменять структуру потребления спиртных напитков, чтобы граждане пили больше вина и меньше водки. Это связано с тем, что свести к минимуму употребление алкоголя в стране невозможно, объяснил в беседе с URA.RU первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов. «Было бы хорошо поменять структуру потребления [спиртного], чтобы потом совсем к минимуму свести. Крепкие напитки сильнее действуют в отрицательном направлении на здоровье человека, чем мягкие, при одинаковых объемах. Водка, например, наносит более серьезный ущерб. Нужно выращивать и развивать виноградники. Создавать качественные вина. Доступность должны быть (мягких напитков). Больше вина, меньше водки, примерно так. Лучше бы, конечно, чтобы совсем не пили. Но наше общество ведь все равно до нуля никогда не дойдет в потреблении [спиртных напитков]. Мы принимали законы в Госдуме о стимулировании виноделия, чтобы виноград выращивали, вино качественное делали. Такие программы есть», — подчеркнул Федот Тумусов. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что России удалось преодолеть «алкогольный разгул» 1990-х годов. Перспективной задачей РФ становится воспитание интереса к здоровому образу жизни. В 2019 году на одного человека в год, по словам министра, приходилось 9,06 л спирта, в 2021 году — 8,82 л, а в 2022 году — уже 8,62 л.