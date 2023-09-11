Мурашко: Россия преодолела моду «на алкогольный разгул»

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Суперфинал всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, портрет, мурашко михаил
В России значительно снижается потребление алкоголя, заявил Михаил Мурашко Фото:

В России значительно снижается потребление алкоголя, стране удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул». Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«В России удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул» и усилия властей направлены на формирование другой моды — на здоровой образ жизни и «социальную успешность», — написал Мурашко в колонке для РБК. Он добавил, что в РФ заметно снижается потребление алкоголя.

По словам Мурашко, граждане стали уделять внимание своему здоровью. Снизилась смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний и выросла продолжительность жизни, заключил он.

Ранее Мурашко сообщал, что потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составил 9 литров.

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В России значительно снижается потребление алкоголя, стране удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул». Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «В России удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул» и усилия властей направлены на формирование другой моды — на здоровой образ жизни и «социальную успешность», — написал Мурашко в колонке для РБК. Он добавил, что в РФ заметно снижается потребление алкоголя. По словам Мурашко, граждане стали уделять внимание своему здоровью. Снизилась смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний и выросла продолжительность жизни, заключил он. Ранее Мурашко сообщал, что потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составил 9 литров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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