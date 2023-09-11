Мурашко: Россия преодолела моду «на алкогольный разгул»

11 сентября 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

В России значительно снижается потребление алкоголя, заявил Михаил Мурашко Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России значительно снижается потребление алкоголя, стране удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул». Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «В России удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул» и усилия властей направлены на формирование другой моды — на здоровой образ жизни и «социальную успешность», — написал Мурашко в колонке для РБК. Он добавил, что в РФ заметно снижается потребление алкоголя. По словам Мурашко, граждане стали уделять внимание своему здоровью. Снизилась смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний и выросла продолжительность жизни, заключил он. Ранее Мурашко сообщал, что потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составил 9 литров.

В России значительно снижается потребление алкоголя, стране удалось преодолеть «моду на алкогольный разгул». Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. «В России удалось преодолеть распространенную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул» и усилия властей направлены на формирование другой моды — на здоровой образ жизни и «социальную успешность», — написал Мурашко в колонке для РБК. Он добавил, что в РФ заметно снижается потребление алкоголя. По словам Мурашко, граждане стали уделять внимание своему здоровью. Снизилась смертность от алкоголь-ассоциированных заболеваний и выросла продолжительность жизни, заключил он. Ранее Мурашко сообщал, что потребление алкоголя в России с 2008 по 2021 годы снизилось почти на 43%. Если в 2008 году показатель потребления алкоголя составлял 15,7 литров на душу населения в год, то в 2021 году он составил 9 литров.