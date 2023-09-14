В Госдуме ответили, планируется ли мобилизация осенью

Депутат Госдумы Швыткин: мобилизация в РФ не планируется
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Мобилизация в России не предполагается, заявил Юрий Швыткин Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Мобилизация в России на сегодняшний день не планируется. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

«Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая», — передает слова Швыткина RTVI. Он отметил, что приказы о мобилизации, о которых говорится в сети, являются фейками. Парламентарий призвал не поддаваться на провокации со стороны украинских властей и подчеркнул, что мобилизация на данный момент не планируется.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в России нет предпосылок для новой волны мобилизации. Он отметил, что Минобороны РФ обладает достаточным количеством военнослужащих в резерве. За последние шесть-семь месяцев в России 270 тысяч человек добровольно подписали военные контракты, заявлял президент России Владимир Путин. Он подчеркивал, что это свидетельствует о том, что новая волна мобилизации не требуется, передает Life.

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Мобилизация в России на сегодняшний день не планируется. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. «Не будет мобилизации. На сегодняшний день мобилизация не предполагается — ни второй, ни третий этап, ни всеобщая», — передает слова Швыткина RTVI. Он отметил, что приказы о мобилизации, о которых говорится в сети, являются фейками. Парламентарий призвал не поддаваться на провокации со стороны украинских властей и подчеркнул, что мобилизация на данный момент не планируется. Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков заявил, что в России нет предпосылок для новой волны мобилизации. Он отметил, что Минобороны РФ обладает достаточным количеством военнослужащих в резерве. За последние шесть-семь месяцев в России 270 тысяч человек добровольно подписали военные контракты, заявлял президент России Владимир Путин. Он подчеркивал, что это свидетельствует о том, что новая волна мобилизации не требуется, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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