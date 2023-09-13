В РФ оценили, хватит ли резервов Минобороны, чтобы не проводить мобилизацию

Вице-губернатор СПБ: в России хватает резервов, чтобы не проводить мобилизацию
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Военный билет. Курган, военный билет
В Минобороны РФ хватает военнослужащих, уточнил Кирилл Поляков Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

В России нет предпосылок для проведения новой волны мобилизации. Это связано с тем, что в Минобороны РФ на сегодня хватает количестве военнослужащих, которые состоят в резерве. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

«Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны РФ, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим», — рассказал Кирилл Поляков. Его слова передает газета «Фонтанка».

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в России активно проходит набор военнослужащих по контракту. По его словам, в ряды ВС РФ набрано уже более 200 тысяч человек. А как позже уточнял президент РФ Владимир Путин, сейчас каждый день по 1000-1500 россиян заключают контракты. До этого URA.RU также опровергало фейковые заявления о подготовке мобилизации в России.

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В России нет предпосылок для проведения новой волны мобилизации. Это связано с тем, что в Минобороны РФ на сегодня хватает количестве военнослужащих, которые состоят в резерве. Об этом заявил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. «Исходя из тех резервов, которые сегодня есть у Минобороны РФ, мы предпосылок для мобилизации на данном этапе не видим», — рассказал Кирилл Поляков. Его слова передает газета «Фонтанка». Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что в России активно проходит набор военнослужащих по контракту. По его словам, в ряды ВС РФ набрано уже более 200 тысяч человек. А как позже уточнял президент РФ Владимир Путин, сейчас каждый день по 1000-1500 россиян заключают контракты. До этого URA.RU также опровергало фейковые заявления о подготовке мобилизации в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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