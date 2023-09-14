Борт «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

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Споттинг в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, авиакомпания уральские авиалинии, авиакомпания ural airlines
Самолет летел в Сочи (архивное фото) Фото:

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Сочи, экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово. По словам очевидца происшествия, в аэропорту лайнер встретили пожарные.

«Вылетевший в Сочи самолет „Уральских авиалиний“ вернулся обратно в [аэропорт Кольцово]. Судно после посадки встречали пожарные», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца.

В пресс-службе уральской авиакомпании подтвердили информацию журналисту URA.RU. «Сработал датчик неисправности одной из систем. Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета», — пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Никто из пассажиров не пострадал.

Утром 12 сентября летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка, пятерым понадобилась медицинская помощь. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Сочи, экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово. По словам очевидца происшествия, в аэропорту лайнер встретили пожарные. «Вылетевший в Сочи самолет „Уральских авиалиний“ вернулся обратно в [аэропорт Кольцово]. Судно после посадки встречали пожарные», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. В пресс-службе уральской авиакомпании подтвердили информацию журналисту URA.RU. «Сработал датчик неисправности одной из систем. Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета», — пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Никто из пассажиров не пострадал. Утром 12 сентября летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка, пятерым понадобилась медицинская помощь. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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