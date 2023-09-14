Борт «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

14 сентября 2023 в 21:56 Размер текста - 17 +

Самолет летел в Сочи (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Сочи, экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово. По словам очевидца происшествия, в аэропорту лайнер встретили пожарные. «Вылетевший в Сочи самолет „Уральских авиалиний“ вернулся обратно в [аэропорт Кольцово]. Судно после посадки встречали пожарные», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. В пресс-службе уральской авиакомпании подтвердили информацию журналисту URA.RU. «Сработал датчик неисправности одной из систем. Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета», — пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Никто из пассажиров не пострадал. Утром 12 сентября летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка, пятерым понадобилась медицинская помощь. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

Самолет «Уральских авиалиний», вылетевший в Сочи, экстренно вернулся в екатеринбургский аэропорт Кольцово. По словам очевидца происшествия, в аэропорту лайнер встретили пожарные. «Вылетевший в Сочи самолет „Уральских авиалиний“ вернулся обратно в [аэропорт Кольцово]. Судно после посадки встречали пожарные», — пишет telegram-канал «Инцидент Екатеринбург», ссылаясь на очевидца. В пресс-службе уральской авиакомпании подтвердили информацию журналисту URA.RU. «Сработал датчик неисправности одной из систем. Для обеспечения безопасности полета командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета», — пояснили в пресс-службе «Уральских авиалиний». Никто из пассажиров не пострадал. Утром 12 сентября летевший рейсом Сочи — Омск самолет «Уральских авиалиний» подал сигнал тревоги, а позже экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка, пятерым понадобилась медицинская помощь. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.