В ХМАО педагог расклеила на заборе школы листовки, дискредитирующие ВС РФ

В ХМАО педагог дополнительного образования наклеила на заборе школы в поселке Кондинское листовки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Педагог дополнительного образования местной школы наклеила две листовки ночью на школьный забор. Их содержание дискредитировало Вооруженные силы РФ. Нашел свидетель, который видел, что это она сделала», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что на женщину был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), который передан на рассмотрение в Кондинский районный суд.
В пресс-службе УМВД по ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен. На момент публикации материала ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске полиция нашла авторов листовок против ВС РФ. Полиция в Челябинской области установила двух жителей Карабаша и Кыштыма, которые распространяли материалы, дискредитирующие действия российской армии.
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