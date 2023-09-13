13 сентября 2023

В ХМАО педагог расклеила на заборе школы листовки, дискредитирующие ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Общественные слушания НСД. Нижневартовск, нашивка, шеврон, полиция
На женщину, расклеившую листовки, составили административный протокол Фото:

В ХМАО педагог дополнительного образования наклеила на заборе школы в поселке Кондинское листовки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Педагог дополнительного образования местной школы наклеила две листовки ночью на школьный забор. Их содержание дискредитировало Вооруженные силы РФ. Нашел свидетель, который видел, что это она сделала», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что на женщину был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), который передан на рассмотрение в Кондинский районный суд.

В пресс-службе УМВД по ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске полиция нашла авторов листовок против ВС РФ. Полиция в Челябинской области установила двух жителей Карабаша и Кыштыма, которые распространяли материалы, дискредитирующие действия российской армии.

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В ХМАО педагог дополнительного образования наклеила на заборе школы в поселке Кондинское листовки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Педагог дополнительного образования местной школы наклеила две листовки ночью на школьный забор. Их содержание дискредитировало Вооруженные силы РФ. Нашел свидетель, который видел, что это она сделала», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что на женщину был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), который передан на рассмотрение в Кондинский районный суд. В пресс-службе УМВД по ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске полиция нашла авторов листовок против ВС РФ. Полиция в Челябинской области установила двух жителей Карабаша и Кыштыма, которые распространяли материалы, дискредитирующие действия российской армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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