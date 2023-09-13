В ХМАО педагог расклеила на заборе школы листовки, дискредитирующие ВС РФ

14 сентября 2023 в 22:03 Размер текста - 17 +

На женщину, расклеившую листовки, составили административный протокол Фото: Александр Елизаров © URA.RU В ХМАО педагог дополнительного образования наклеила на заборе школы в поселке Кондинское листовки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Педагог дополнительного образования местной школы наклеила две листовки ночью на школьный забор. Их содержание дискредитировало Вооруженные силы РФ. Нашел свидетель, который видел, что это она сделала», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что на женщину был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), который передан на рассмотрение в Кондинский районный суд. В пресс-службе УМВД по ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен. На момент публикации материала ответ на него не поступил.



Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске полиция нашла авторов листовок против ВС РФ. Полиция в Челябинской области установила двух жителей Карабаша и Кыштыма, которые распространяли материалы, дискредитирующие действия российской армии.

В ХМАО педагог дополнительного образования наклеила на заборе школы в поселке Кондинское листовки, дискредитирующие Вооруженные силы РФ. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Педагог дополнительного образования местной школы наклеила две листовки ночью на школьный забор. Их содержание дискредитировало Вооруженные силы РФ. Нашел свидетель, который видел, что это она сделала», — рассказал инсайдер. Он также добавил, что на женщину был составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан), который передан на рассмотрение в Кондинский районный суд. В пресс-службе УМВД по ХМАО попросили прислать официальный запрос. Он был отправлен. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Челябинске полиция нашла авторов листовок против ВС РФ. Полиция в Челябинской области установила двух жителей Карабаша и Кыштыма, которые распространяли материалы, дискредитирующие действия российской армии.