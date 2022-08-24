Челябинская полиция нашла авторов листовок против ВС РФ

Листовки распространялись в Кыштыме и Карабаше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Полиция в Челябинской области установила двух жителей Карабаша и Кыштыма, которые распространяли листовки, дискредитирующие действия Вооруженных Сил РФ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

«Сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ оперативно установлены двое южноуральцев, распространявших листовки, содержащие признаки дискредитации использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов России и ее граждан. Всего сотрудниками органов внутренних дел было изъято 60 листовок. В ходе проведенных мероприятий личности распространителей были установлены», — рассказали в ведомстве.

Листовки распространялись в Карабаше и Кыштыме. Житель Карабаша изготовил листовки самостоятельно, после чего раскладывал их в почтовые ящики и оставлял на лестничных клетках многоквартирных домов. В Кыштыме местный житель разместил листовки в общественном месте.

На жителя Карабаша составлен административный протокол по статье о публичных действиях, дискредитирующих ВС РФ. Деятельность жителя Кыштыма проверяют. Обоим грозят штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация.