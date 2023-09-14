14 сентября 2023

ВСУ перешли к тактике психологического террора против сотрудников российских АЭС

Дипломат Ульянов: ВСУ угрожают сотрудникам Курской и Запорожской АЭС
© Служба новостей «URA.RU»
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Город Энергодар и Запорожская АЭС., разрушения, атомная промышленность, запорожская аэс
Работники Курской и Запорожской АЭС регулярно получают угрозы от киевского режима Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС набирает обороты. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Работники Курской и Запорожской АЭС регулярно получают телефонные звонки и SMS с угрозами физической расправы. Более того, многочисленные запугивающие материалы украинская сторона размещает в соцсетях», — цитирует слова дипломата на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене сайт МИД РФ.

Ульянов призвал членов организации «осудить неправомерные акты со стороны киевского режима». По его мнению, террористические действия украинской стороны могут привести к непоправимым последствиям.

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Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС набирает обороты. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. «Работники Курской и Запорожской АЭС регулярно получают телефонные звонки и SMS с угрозами физической расправы. Более того, многочисленные запугивающие материалы украинская сторона размещает в соцсетях», — цитирует слова дипломата на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене сайт МИД РФ. Ульянов призвал членов организации «осудить неправомерные акты со стороны киевского режима». По его мнению, террористические действия украинской стороны могут привести к непоправимым последствиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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