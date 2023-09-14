ВСУ перешли к тактике психологического террора против сотрудников российских АЭС

Развязанная украинской стороной кампания психологического террора против сотрудников Курской и Запорожской АЭС набирает обороты. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«Работники Курской и Запорожской АЭС регулярно получают телефонные звонки и SMS с угрозами физической расправы. Более того, многочисленные запугивающие материалы украинская сторона размещает в соцсетях», — цитирует слова дипломата на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене
Ульянов призвал членов организации «осудить неправомерные акты со стороны киевского режима». По его мнению, террористические действия украинской стороны могут привести к непоправимым последствиям.
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