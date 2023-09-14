14 сентября 2023

Омбудсмен высказался о доверии «Уральским авиалиниям» после посадки борта в поле

Омбудсмен Мерзлякова доверяет «Уральским авиалиниям» после случая в Новосибирске
© Служба новостей «URA.RU»
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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, мерзлякова татьяна
Татьяна Мерзлякова отметила пилотов, посадивших борт в поле Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском

После экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле рядом с Новосибирском уполномоченная по правам человека в Свердловской области не стала негативно отзываться о компании, наоборот, она заявила, что будет и дальше поддерживать перевозчика. Об этом она сообщила в соцсетях.

«Кланяюсь пилотам, которые посадили самолет „Уральских авиалиний“ два дня назад на пшеничное поле. Живы люди — все остальное мелочь. <…> Уже купила билеты в Москву, как всегда, на „Уральские авиалинии“. Мы доверяем вам, ребята, свои жизни», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Она также отметила экипаж, который посадил борт в поле.

12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Позже лайнер экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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После экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле рядом с Новосибирском уполномоченная по правам человека в Свердловской области не стала негативно отзываться о компании, наоборот, она заявила, что будет и дальше поддерживать перевозчика. Об этом она сообщила в соцсетях. «Кланяюсь пилотам, которые посадили самолет „Уральских авиалиний“ два дня назад на пшеничное поле. Живы люди — все остальное мелочь. <…> Уже купила билеты в Москву, как всегда, на „Уральские авиалинии“. Мы доверяем вам, ребята, свои жизни», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Она также отметила экипаж, который посадил борт в поле. 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Позже лайнер экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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