Омбудсмен высказался о доверии «Уральским авиалиниям» после посадки борта в поле

Омбудсмен Мерзлякова доверяет «Уральским авиалиниям» после случая в Новосибирске

15 сентября 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Татьяна Мерзлякова отметила пилотов, посадивших борт в поле Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в поле под Новосибирском После экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле рядом с Новосибирском уполномоченная по правам человека в Свердловской области не стала негативно отзываться о компании, наоборот, она заявила, что будет и дальше поддерживать перевозчика. Об этом она сообщила в соцсетях. «Кланяюсь пилотам, которые посадили самолет „Уральских авиалиний“ два дня назад на пшеничное поле. Живы люди — все остальное мелочь. <…> Уже купила билеты в Москву, как всегда, на „Уральские авиалинии“. Мы доверяем вам, ребята, свои жизни», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Она также отметила экипаж, который посадил борт в поле. 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Позже лайнер экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

После экстренной посадки самолета «Уральских авиалиний» в поле рядом с Новосибирском уполномоченная по правам человека в Свердловской области не стала негативно отзываться о компании, наоборот, она заявила, что будет и дальше поддерживать перевозчика. Об этом она сообщила в соцсетях. «Кланяюсь пилотам, которые посадили самолет „Уральских авиалиний“ два дня назад на пшеничное поле. Живы люди — все остальное мелочь. <…> Уже купила билеты в Москву, как всегда, на „Уральские авиалинии“. Мы доверяем вам, ребята, свои жизни», — написала Мерзлякова в соцсети «ВКонтакте». Она также отметила экипаж, который посадил борт в поле. 12 сентября самолет «Уральских авиалиний», летевший рейсом Сочи — Омск, подал сигнал тревоги. Позже лайнер экстренно сел в поле недалеко от Новосибирска. На борту находились 159 человек, среди них 23 ребенка. Вся подробная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.