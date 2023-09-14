Возвращение Нетребко на сцену Берлинской оперы вызвало недоумение у МИД Украины

В Министерстве иностранных дел Украины осудили решение Берлинской оперы о возобновлении сотрудничества с российской певицей Анной Нетребко. Свое заявление ведомство опубликовало в соцсетях.
«Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — говорится в заявлении на странице украинского МИД в Facebook (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Сотрудничество с певицей было прекращено после начала спецоперации.
В заявлении указано, что посольство Украины в Германии прилагало все усилия для того, чтобы не позволить Нетребко вернутся на сцену Берлинской оперы. «К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика у Берлинской государственной оперы», — заявили в украинском МИДе.
Берлинская опера объявила о своем решении возобновить сотрудничество с Анной Нетребко в начале сентября. Певица, в свою очередь, дала обещание не выступать в России, передает
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