14 сентября 2023

Возвращение Нетребко на сцену Берлинской оперы вызвало недоумение у МИД Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Несмотря на все старания посольства Украины Нетребко вернется на сцену Берлинской оперы
Несмотря на все старания посольства Украины Нетребко вернется на сцену Берлинской оперы Фото:

В Министерстве иностранных дел Украины осудили решение Берлинской оперы о возобновлении сотрудничества с российской певицей Анной Нетребко. Свое заявление ведомство опубликовало в соцсетях.

«Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — говорится в заявлении на странице украинского МИД в Facebook (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Сотрудничество с певицей было прекращено после начала спецоперации.

В заявлении указано, что посольство Украины в Германии прилагало все усилия для того, чтобы не позволить Нетребко вернутся на сцену Берлинской оперы. «К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика у Берлинской государственной оперы», — заявили в украинском МИДе.

Берлинская опера объявила о своем решении возобновить сотрудничество с Анной Нетребко в начале сентября. Певица, в свою очередь, дала обещание не выступать в России, передает MK.RU.

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В Министерстве иностранных дел Украины осудили решение Берлинской оперы о возобновлении сотрудничества с российской певицей Анной Нетребко. Свое заявление ведомство опубликовало в соцсетях. «Голос Украины в Германии должен быть всегда слышнее сопрано Анны Нетребко», — говорится в заявлении на странице украинского МИД в Facebook (запрещен в РФ; принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Сотрудничество с певицей было прекращено после начала спецоперации. В заявлении указано, что посольство Украины в Германии прилагало все усилия для того, чтобы не позволить Нетребко вернутся на сцену Берлинской оперы. «К сожалению, наши аргументы не нашли должного отклика у Берлинской государственной оперы», — заявили в украинском МИДе. Берлинская опера объявила о своем решении возобновить сотрудничество с Анной Нетребко в начале сентября. Певица, в свою очередь, дала обещание не выступать в России, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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