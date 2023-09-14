В России хотят ограничить льготную ипотеку Минфин собирается ограничить количество выдаваемых льготных ипотек для заемщиков 15 сентября 2023 в 02:36 Размер текста - 17 + В Минфине РФ выступают за продление программы господдержки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В РФ предложили снизить долю льготных программ на первичном ипотечном рынке до 50%. С такой инициативой выступили специалисты Минфина, рассказал глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. «Сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки. Эта цифра должна снижаться, уровень субсидирования должен быть максимум 50%», — пояснил Иван Чебесков в интервью «Известиям». В российских банках в этом году фиксировали резкий рост выдачи субсидируемых ссуд. Аналитики утверждали, что на рынке недвижимости возник «ценовой перегрев». Авторы проекта об ограничении льготных ипотек уверены, что госпрограмму поддержки стоит продлить, но проводить ее следует более адресно. Ранее правительство РФ ужесточило условия по льготным программам жилищного кредитования. Кабмин повысил минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. В РФ предложили снизить долю льготных программ на первичном ипотечном рынке до 50%. С такой инициативой выступили специалисты Минфина, рассказал глава департамента финансовой политики ведомства Иван Чебесков. «Сейчас льготные программы покрывают 80-90% всего первичного рынка ипотеки. Эта цифра должна снижаться, уровень субсидирования должен быть максимум 50%», — пояснил Иван Чебесков в интервью «Известиям». В российских банках в этом году фиксировали резкий рост выдачи субсидируемых ссуд. Аналитики утверждали, что на рынке недвижимости возник «ценовой перегрев». Авторы проекта об ограничении льготных ипотек уверены, что госпрограмму поддержки стоит продлить, но проводить ее следует более адресно. Ранее правительство РФ ужесточило условия по льготным программам жилищного кредитования. Кабмин повысил минимальный первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям