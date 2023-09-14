Свердловчане месяц живут без горячей воды. Скрин

У жителей Верхней Пышмы месяц нет горячей воды

15 сентября 2023 в 02:54 Размер текста - 17 +

Горячую воду отключили из-за ремонта на теплосети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Верхней Пышмы пожаловались, что сидят без горячей воды с 15 августа. Об этом они рассказали в соцсетях. «У нас на Огнеупорщиков уже месяц нет воды», — написала девушка в соцсети «ВКонтакте». Также об отсутствии горячей воды заявили жители домов на Мичурина, 7, Орджоникидзе, 5 и Свердлова, 6. «Где горячая вода?! Воды нет с 15 августа, решайте то, что реально важно людям!» — заявила местная жительница, обращаясь к администрации уральского города. В пресс-службе мэрии Верхней Пышмы еще 17 августа заявляли, что в городе частично будет приостановлена подача горячей воды. Это связано с плановым ремонтом теплофикационного комплекса Среднеуральской ГРЭС. Работы должны были закончиться 30 августа, сообщали в пресс-службе администрации города в соцсети «ВКонтакте». После этого воду должны были включать поэтапно. Власти отреагировали на жалобу одной из местных жительниц. В пресс-службе мэрии Верхней Пышмы ответили, что горячая вода подана управляющим компаниям города. Они, в свою очередь, промывают сети и поэтапно подают воду в дома. При этом на некоторых участках теплотрасс продолжаются ремонтные работы. «В частности, на ремонте остается один теплопункт, к которому относятся дома на улицах Юбилейной, Уральских рабочих, Кривоусова, Огнеупорщиков и Мичурина. Планируемый срок окончания ремонтных работ — 15 сентября», — пояснили в пресс-службе городской мэрии в соцсети «ВКонтакте». Сообщение администрации о частичном отключении горячей воды в Верхней Пышме Скриншот: сообщество «Администрация ГО Верхняя Пышма» в соцсети «ВКонтакте» [https://vk.com/mo_vp] Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Верхней Пышмы пожаловались, что сидят без горячей воды с 15 августа. Об этом они рассказали в соцсетях. «У нас на Огнеупорщиков уже месяц нет воды», — написала девушка в соцсети «ВКонтакте». Также об отсутствии горячей воды заявили жители домов на Мичурина, 7, Орджоникидзе, 5 и Свердлова, 6. «Где горячая вода?! Воды нет с 15 августа, решайте то, что реально важно людям!» — заявила местная жительница, обращаясь к администрации уральского города. В пресс-службе мэрии Верхней Пышмы еще 17 августа заявляли, что в городе частично будет приостановлена подача горячей воды. Это связано с плановым ремонтом теплофикационного комплекса Среднеуральской ГРЭС. Работы должны были закончиться 30 августа, сообщали в пресс-службе администрации города в соцсети «ВКонтакте». После этого воду должны были включать поэтапно. Власти отреагировали на жалобу одной из местных жительниц. В пресс-службе мэрии Верхней Пышмы ответили, что горячая вода подана управляющим компаниям города. Они, в свою очередь, промывают сети и поэтапно подают воду в дома. При этом на некоторых участках теплотрасс продолжаются ремонтные работы. «В частности, на ремонте остается один теплопункт, к которому относятся дома на улицах Юбилейной, Уральских рабочих, Кривоусова, Огнеупорщиков и Мичурина. Планируемый срок окончания ремонтных работ — 15 сентября», — пояснили в пресс-службе городской мэрии в соцсети «ВКонтакте».