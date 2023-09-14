14 сентября 2023

В Курганской области подскочил темп строительства домов

Свердловскстат: в Курганской области ввод жилья в эксплуатацию вырос на 8,6%
© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе ввели в пользование свыше 227 тысяч квадратных метров жилья Фото:

На территории Курганской области в первые восемь месяцев текущего года фиксировали увеличение темпов ввода жилья в эксплуатацию. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,6%, передает Свердловскстат.

«В январе—августе 2023 года в Курганской области введены жилые дома общей площадью жилых помещений 227,5 тысячи квадратных метров. Рост к уровню прошлого года — 8,6%. Индивидуальными застройщиками введено 164,9 тысячи квадратных метров жилья, рост — 6,3%», — указано на сайте ведомства.

Положительная динамика прослеживалась и в прошлом году. Тогда область сумела нарастить показатели за отчетный период на 52,11%.

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На территории Курганской области в первые восемь месяцев текущего года фиксировали увеличение темпов ввода жилья в эксплуатацию. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,6%, передает Свердловскстат. «В январе—августе 2023 года в Курганской области введены жилые дома общей площадью жилых помещений 227,5 тысячи квадратных метров. Рост к уровню прошлого года — 8,6%. Индивидуальными застройщиками введено 164,9 тысячи квадратных метров жилья, рост — 6,3%», — указано на сайте ведомства. Положительная динамика прослеживалась и в прошлом году. Тогда область сумела нарастить показатели за отчетный период на 52,11%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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