В Курганской области подскочил темп строительства домов

На территории Курганской области в первые восемь месяцев текущего года фиксировали увеличение темпов ввода жилья в эксплуатацию. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,6%, передает Свердловскстат.
«В январе—августе 2023 года в Курганской области введены жилые дома общей площадью жилых помещений 227,5 тысячи квадратных метров. Рост к уровню прошлого года — 8,6%. Индивидуальными застройщиками введено 164,9 тысячи квадратных метров жилья, рост — 6,3%», — указано на сайте ведомства.
Положительная динамика прослеживалась и в прошлом году. Тогда область сумела нарастить показатели за отчетный период на 52,11%.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.