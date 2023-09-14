В Курганской области подскочил темп строительства домов

Свердловскстат: в Курганской области ввод жилья в эксплуатацию вырос на 8,6%

15 сентября 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

В регионе ввели в пользование свыше 227 тысяч квадратных метров жилья Фото: Анна Майорова © URA.RU На территории Курганской области в первые восемь месяцев текущего года фиксировали увеличение темпов ввода жилья в эксплуатацию. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,6%, передает Свердловскстат. «В январе—августе 2023 года в Курганской области введены жилые дома общей площадью жилых помещений 227,5 тысячи квадратных метров. Рост к уровню прошлого года — 8,6%. Индивидуальными застройщиками введено 164,9 тысячи квадратных метров жилья, рост — 6,3%», — указано на сайте ведомства. Положительная динамика прослеживалась и в прошлом году. Тогда область сумела нарастить показатели за отчетный период на 52,11%.

На территории Курганской области в первые восемь месяцев текущего года фиксировали увеличение темпов ввода жилья в эксплуатацию. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 8,6%, передает Свердловскстат. «В январе—августе 2023 года в Курганской области введены жилые дома общей площадью жилых помещений 227,5 тысячи квадратных метров. Рост к уровню прошлого года — 8,6%. Индивидуальными застройщиками введено 164,9 тысячи квадратных метров жилья, рост — 6,3%», — указано на сайте ведомства. Положительная динамика прослеживалась и в прошлом году. Тогда область сумела нарастить показатели за отчетный период на 52,11%.