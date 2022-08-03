В Курганской области наращивают темпы строительства жилья

По данным за июль, в регионе введено в эксплуатацию более 26 тысяч квадратных метров жилья Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

На территории Курганской области зафиксировали увеличение темпов строительства и ввода жилья в эксплуатацию. Такая информация опубликована на сайте правительства региона.

«С начала 2022 года в Курганской области введено более 150 тысяч квадратных метров жилья. Это на 52,11% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — указано в сообщении со ссылкой на данные депстроя.

Пресс-служба правительства Курганской области сообщает, что сейчас ведется активная жилищная застройка в Заозерном. Продолжается работа по реализации крупнейшего в УрФО проекта по комплексному развитию территории облцентра. В планах — создание современного жилкомплекса на берегу озера Черное. Кроме того, по инициативе губернатора Вадима Шумкова реализуются проекты комплексной застройки в городе Шадринск и селе Колесниково.

О том, что власти Кургана ищут застройщика для строительства многоэтажных жилых домов в 13 микрорайоне Заозерного, URA.RU писало ранее. На торги был выставлен земельный участок общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Также корреспонденты агентства сообщали, что в Шадринске начали строить современный коттеджный поселок «Солнечная поляна». О выделении участка под застройку стало известно в феврале.