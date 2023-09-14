14 сентября 2023

У челябинца отбирают землю из-за выращенного леса. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Особо охраняемая природная территория "Камень Полюд", заповедник "Вишерский", Пермский край., ветка сосны, сосна, памятник природы, природа, осень, заповедник вишерский, хвоя
Арендатор может лишиться земли площадью 38,5 га Фото:

Житель Увельского района (Челябинская область) может лишиться земли площадью 38,5 га из-за выросшего на участке леса. Управление Россельхознадзора направило в местную администрацию письмо с предложением расторгнуть договор аренды с предпринимателем.

«Направили в администрацию Увельского района письмо с предложением расторгнуть договор аренды. Правда, только после устранения арендатором нарушений земельного законодательства», — заявили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

Как сообщили в ведомстве, проведенный осмотр в сентябре 2023 года установил, что земельный участок, предназначенный для ведения сельхозработ, продолжает зарастать березами высотой до 8 метров и соснами. Также специалисты обнаружили на участке такие травы как тысячелистник, бодяк полевой, чертополох и молочай обыкновенный.

В отношении арендатора также возбуждено административное дело о правонарушении по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ. За использование земельных участков не по целевому назначению ему грозит штраф.

На месте полей вырос новый лес
На месте полей вырос новый лес
Фото:

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Житель Увельского района (Челябинская область) может лишиться земли площадью 38,5 га из-за выросшего на участке леса. Управление Россельхознадзора направило в местную администрацию письмо с предложением расторгнуть договор аренды с предпринимателем. «Направили в администрацию Увельского района письмо с предложением расторгнуть договор аренды. Правда, только после устранения арендатором нарушений земельного законодательства», — заявили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Как сообщили в ведомстве, проведенный осмотр в сентябре 2023 года установил, что земельный участок, предназначенный для ведения сельхозработ, продолжает зарастать березами высотой до 8 метров и соснами. Также специалисты обнаружили на участке такие травы как тысячелистник, бодяк полевой, чертополох и молочай обыкновенный. В отношении арендатора также возбуждено административное дело о правонарушении по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ. За использование земельных участков не по целевому назначению ему грозит штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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