У челябинца отбирают землю из-за выращенного леса. Фото

15 сентября 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Арендатор может лишиться земли площадью 38,5 га Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Увельского района (Челябинская область) может лишиться земли площадью 38,5 га из-за выросшего на участке леса. Управление Россельхознадзора направило в местную администрацию письмо с предложением расторгнуть договор аренды с предпринимателем. «Направили в администрацию Увельского района письмо с предложением расторгнуть договор аренды. Правда, только после устранения арендатором нарушений земельного законодательства», — заявили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Как сообщили в ведомстве, проведенный осмотр в сентябре 2023 года установил, что земельный участок, предназначенный для ведения сельхозработ, продолжает зарастать березами высотой до 8 метров и соснами. Также специалисты обнаружили на участке такие травы как тысячелистник, бодяк полевой, чертополох и молочай обыкновенный. В отношении арендатора также возбуждено административное дело о правонарушении по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ. За использование земельных участков не по целевому назначению ему грозит штраф. На месте полей вырос новый лес Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям

Житель Увельского района (Челябинская область) может лишиться земли площадью 38,5 га из-за выросшего на участке леса. Управление Россельхознадзора направило в местную администрацию письмо с предложением расторгнуть договор аренды с предпринимателем. «Направили в администрацию Увельского района письмо с предложением расторгнуть договор аренды. Правда, только после устранения арендатором нарушений земельного законодательства», — заявили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. Как сообщили в ведомстве, проведенный осмотр в сентябре 2023 года установил, что земельный участок, предназначенный для ведения сельхозработ, продолжает зарастать березами высотой до 8 метров и соснами. Также специалисты обнаружили на участке такие травы как тысячелистник, бодяк полевой, чертополох и молочай обыкновенный. В отношении арендатора также возбуждено административное дело о правонарушении по ч.2 ст. 8.8 КоАП РФ. За использование земельных участков не по целевому назначению ему грозит штраф.